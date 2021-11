Neue Termine für Corona-Schutzimpfungen

Spree-Neiße. Der Landkreis Spree-Neiße bietet zahlreiche Impftermine für die Schutzimpfung gegen Covid-19 an. Sowohl im Dezember dieses Jahres als auch im Januar 2022 stehen Impfwilligen insgesamt rund 6.000 Impfdosen zur Verfügung. Geimpft wird mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Um ausreichend Impfdosen zur Verfügung zu stellen, wird ebenfalls der Impfstoff von Moderna eingesetzt. Die Impfungen finden jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr statt, sofern nicht anders angegeben. Neben Zweit- und Booster-Impfungen können Interessierte auch ihre Erstimpfung wahrnehmen. Eine Anmeldung unter 03562 699-793 und unter 0173 3243424 zu den Terminen ist nicht verpflichtend. Für eine bessere Planung und Organisation sowie zur Verringerung von Wartezeiten wird eine telefonische Voranmeldung ab Freitag, dem 26. November, jedoch empfohlen. Ein zentrales Impfangebot wird es ab Montag, dem 29. November, von montags bis freitags in der Turnhalle der Volkshochschule Spree-Neiße in Forst (Lausitz), Heinrich-Heine-Straße 14, 03149 Forst (Lausitz) geben. Unterstützt wird der Landkreis Spree-Neiße bei der Durchführung erneut vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Eine Übersicht aller Impftermine im Landkreis ist unter www.lkspn.de zu finden. Zu den Terminen sind neben dem Impfausweis auch der ausgefüllte und unterschriebene Aufklärungsbogen und die Einwilligungserklärung mitzubringen. Die benötigten Unterlagen und Informationsblätter finden Sie unter www.lkspn.de. Impftermine 2021 Zentrales Impfangebot Ab Montag, 29.November, montags bis freitags in der Turnhalle der Volkshochschule Spree-Neiße in Forst (Lausitz), Heinrich-Heine-Straße 14 in 03149 Forst (Lausitz). Dienstag, 07. Dezember, Infostelle Geopark Muskauer Faltenbogen, Muskauer Str. 14 in 03159 Döbern Donnerstag, 09. Dezember, Kulturzentrum Obersprucke, Friedrich-Schiller-Str. 24 in 03172 Guben Dienstag, 14. Dezember, Infostelle Geopark Muskauer Faltenbogen, Muskauer Str. 14 in 03159 Döbern Donnerstag, 16. Dezember, Außenstelle Gesundheitsamt Spree-Neiße, Dresdener Str. 12 in 03130 Spremberg Freitag, 17. Dezember, Evangelische Kirchengemeinde, Kirchweg 22 in 03096 Burg (Spreewald) Samstag, 18.12.2021 (8:00 – 18:00 Uhr), Turnhalle der Volkshochschule Spree-Neiße in Forst (Lausitz), Heinrich-Heine-Straße 14, 03149 Forst (Lausitz) Dienstag, 21.12.2021, Kolkwitz-Center, Karl-Liebknecht-Straße 7 in 03099 Kolkwitz Impftermine 2022 Dienstag, 04. Januar 2022, Evangelische Kirchengemeinde, Kirchweg 22 in 03096 Burg (Spreewald) Donnerstag, 06. Januar 2022, Oase 99, Jahnplatz 1 in 03185 Peitz Freitag, 07. Januar 2022, Oase 99, Jahnplatz 1 in 03185 Peitz Dienstag, 11. Januar 2022, Bürgerhaus Kausche, An den Steinen 7 in 03116 Drebkau Donnerstag, 13. Januar 2022, Kulturzentrum Obersprucke, Friedrich-Schiller-Str. 24 in 03172 Guben Freitag, 14. Januar 2022, Kulturzentrum Obersprucke, Friedrich-Schiller-Str. 24 in 03172 Guben Samstag, 15. Januar 2022 (8:00 – 18:00 Uhr), Turnhalle der Volkshochschule Spree-Neiße in Forst (Lausitz), Heinrich-Heine-Straße 14, 03149 Forst (Lausitz) Dienstag, 18. Januar 2022, Poststraße 16 a, 03119 Welzow Donnerstag, 20. Januar 2022, Außenstelle Gesundheitsamt Spree-Neiße, Dresdener Str. 12 in 03130 Spremberg Freitag, 21. Januar 2022, Außenstelle Gesundheitsamt Spree-Neiße, Dresdener Str. 12 in 03130 Spremberg Dienstag, 25. Januar 2022, Kolkwitz-Center, Karl-Liebknecht-Straße 7 in 03099 Kolkwitz Donnerstag, 27. Januar 2022, Infostelle Geopark Muskauer Faltenbogen, Muskauer Str. 14 in 03159 Döbern Freitag, 28. Januar 2022, Schloss Laubsdorf, Laubsdorfer Hauptstraße 21 in 03058 Neuhausen/Spree Der Landkreis Spree-Neiße bietet zahlreiche Impftermine für die Schutzimpfung gegen Covid-19 an. Sowohl im Dezember dieses Jahres als auch im Januar 2022 stehen Impfwilligen insgesamt rund 6.000 Impfdosen zur Verfügung. Geimpft wird mit dem Vakzin…

weiterlesen