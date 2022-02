Neue Skulptur im Ostdeutschen Rosengarten Forst

Zum 110. Geburtstag des Ostdeutschen Rosengartens im kommenden Jahr soll eine Teilfläche am Pergolenhof auf der Wehrinsel originalgetreu entsprechend dem historischen Vorbild wiederhergestellt werden.

Den Mittelpunkt bildet dabei die Skulptur »Mädchen mit Wasserkrug«, die derzeit im Auftrag des Fördervereins Ostdeutscher Rosengarten rekonstruiert wird. Die Originalskulptur wurde seinerzeit von dem Cottbuser Stukkateurmeister Walter Adler geschaffen und war Bestandteil der ursprünglichen Ausstattung der Rosen- und Gartenbauausstellung im Jahr 1913.

Bis in die 1940er Jahre war die Skulptur im Ostdeutschen Rosengarten noch vorhanden, danach verliert sich jede Spur. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie im Zuge der Kampfhandlungen zum Ende des 2. Weltkrieges zerstört wurde. Mit der letzten Fortschreibung der Gartendenkmalpflegerischen Zielstellung für den Ostdeutschen Rosengarten im Jahr 2011 wurde die Wiederherstellung der Bereiche am östlichen Pergolenhof auf der Wehrinsel als Entwicklungsziel definiert.

Mit einer größeren Geldspende des Forster Unternehmers Ullrich Mäbert im Jahr 2020 an den Förderverein Ostdeutscher Rosengarten konnte ein finanzieller Grundstock für die Wiederherstellung dieser Skulptur gelegt werden. Dank weiterer Spenden der Hufeland Apotheke Inhaberin Ulrike Jurack und der FL Feuerbestattungen GmbH kann im kommenden Frühjahr auch die Bepflanzung der umgebenden Beete mit Rhododendron umgesetzt werden.

Mit Wiederherstellung der Skulptur wurde durch den Förderverein Ostdeutscher Rosengarten das Stuckhaus Scherf und Ritter beauftragt, das in der Vergangenheit schon mehrere Betonskulpturen aus der Gründungszeit des Gartens wiederhergestellt bzw. saniert hat. Ein wesentlicher Meilenstein bei der Wiederherstellung der Skulptur ist die Bemusterung eines Tonmodells. Da vom Original weder Teile noch Formen vorhanden sind, muss die Rekonstruktion der Skulptur anhand eines Tonmodells erfolgen. Das Modell hat der Bildhauer Christoph Enk hauptsächlich auf Grundlage des noch vorhandenen Fotomaterials angefertigt.

Am 21. Januar wurde dieses Tonmodell der Unteren Denkmalbehörde, Vertretern des Fördervereins und des Ostdeutschen Rosengartens vorgestellt. Mit Hilfe dieses Modells konnten Festlegungen zur weiteren Gestaltung der Skulptur getroffen werden. Ziel ist es, das »Mädchen mit Wasserkrug« zum 110. Geburtstag des Ostdeutschen Rosengartens im Jahr 2023 der Öffentlichkeit zu übergeben.

