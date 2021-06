Landkreis Spree-NeiÃŸe bietet freie Impftermine an

Essay help from qualified specialists. Good Example Of Literature Review will raise the level of your skills in research and writing of different papers. Mit der bundesweiten Aufhebung der Impfpriorisierung seit dem 07.06.2021 kann nach erfolgter Terminvergabe eine Impfung erfolgen. Der Landkreis Spree-Neiße hat in der 24. KW die Möglichkeit freie Impftermine an Bürger:innen des Landkreises, die sich gegen COVID?19 impfen lassen möchten, zu vergeben.

Die Impfungen mit BioNTech/Pfizer finden vom 15.06.21 bis 18.06.21 täglich von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Turnhalle der Kreisvolkshochschule Forst in der Heinrich?Heine?Straße 14 in 03149 Forst (Lausitz) statt. Die 2. Impfung erfolgt dann in der Woche vom 26.07.21 bis 30.07.21. Der Zweittermin muss zwingend eingehalten werden. Insofern dies nicht erfolgen kann, sehen Sie bitte von einem Termin zur 1. Impfung ab. Die Terminvergabe ist zwingend erforderlich und kann ab sofort erfolgen.

Die Anmeldungen sind wie folgt vorgesehen:

Termine für Dienstag, 15.06.2021, und Donnerstag, 17.06.2021, unter 03562 986-10302 und

Termine für Mittwoch, 16.06.2021, und Freitag, 18.06.2021, unter 03562 986-10301

Zum Impftermin bringen Sie folgende Dokumente mit: