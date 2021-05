FreibÃ¤der hoffen auf Ã–ffnung

In Despite offering cheap prices, our http://www.grossbundenbach.de/?phd-thesis-cell-culture writing service commits to hiring only trustworthy specialists. We have completed thousands of orders and maintain a loyal customer base around the world. Our professional service experience and knowledge are what we are known for and why customers come back to us repeatedly for assignments and complex projects. Our customers use our writing Forst hat das Team des Freibades der Stadt Forst das Freibad bereits für eine mögliche Öffnung vorbereitet. »Laut der aktuellen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg vom 11.05.2021 ist leider noch keine Öffnung von Freibädern erlaubt. Ein möglicher Öffnungstermin und die nötigen Rahmenbedingungen für eine Öffnung sind aktuell noch nicht klar definiert und somit für die Stadt Forst noch nicht abzuschätzen. Sollte in den nächsten Monaten oder Wochen die Öffnung von Freibädern erlaubt werden, ist die Stadt Forst gut vorbereitet und könnte dann zügig öffnen«, so Anett Müller, Fachbereichsleiterin des Fachbereiches Bildung und Soziales. Trotz Einschränkungen und coronabedingten verkürzten Öffnungszeiten zählte das Freibad im vergangenen Jahr 36 374 Badegäste.

Das Spremberger Freibad bereitet sich ebenfalls auf die Saison vor. Seit März laufen die Pflegearbeiten. »Wir haben einen umfangreichen Zeit- und Arbeitsplan zu absolvieren«, sagt Frank Kulik, Fachbereichsleiter Bürgerservice. Vieles wurde in Eigenleistung renoviert. »Aber die Steuerung musste repariert werden. Getestet kann das jedoch erst werden, wenn die Anlage in Betrieb genommen wird. Dazu muss das Wasser im Becken natürlich drin sein. Und um das Wasser in das Becken einlaufen lassen zu können, müssen Abdichtungen und Fliesen in Ordnung sein. Jedes Jahr müssen wir sehr umfangreiche Fliesenarbeiten durchführen. Der Umfang der Fliesenlegerarbeiten lag in diesem Jahr bei 30 000 Euro«, berichtet Frank Kulik. Schwer sanierungsbedürftig war der Mutter-Kind Bereich.

In der vergangenen Woche hat nun die Beckenfüllung begonnen. »Wenn diese abgeschlossen ist, können wir die technischen Anlagen in Betrieb nehmen, die Restarbeiten erledigen sowie die sicherheitstechnische Prüfung der Anlagen vornehmen. Wenn alles nach Plan läuft und wir das noch bestehende Personalproblem lösen können, wären wir am 11. Juni startklar. Orientieren werden wir uns an das Hygienekonzept aus dem Vorjahr. Wir haben in Spremberg eine sehr große und weitläufige Anlage mit einer Freiflächengröße von 20 000 Quadratmetern«, so Frank Kulik. Im Jahr 2020 verzeichnete Sprembergs Freibad 19 782 Badegäste.

Die Stadt Guben ist bestens vorbereitet und freut sich auf die Freibadsaison 2021. »Ganz nach dem Motto: »Raus aus dem Alltag und rein ins nasse Vergnügen« möchten wir besonders in den aktuellen Zeiten unseren Besuchern eine kleine Abwechslung bieten«, so Laura Böhme, Pressesprecherin der Stadt Guben. Die wassertechnische Anlage im Freibad ist bereits in Betrieb genommen. »Für die Öffnung fehlt lediglich die Prüfung durch das Gesundheitsamt. Diese macht jedoch erst Sinn, wenn wir wissen, ab wann wir laut Verordnung wieder öffnen dürfen. Sobald diese vorliegt, wird die Prüfung durchgeführt und wir können öffnen«, sagt Laura Böhme.

Das Hygienekonzept liegt bereits aus dem letzten Jahr vor. Für Badegäste wird es dabei keine Zeitbegrenzung geben. Im vergangenen Jahr hatte das Gubener Freibad am 3. September die Badesaison beendet. Die Besucherzahlen waren trotz der Corona-Pandemie insgesamt gut. »Rund 9 200 Badegäste konnten seit dem 1. Juni 2020 im Freibad begrüßt werden«, berichtet Laura Böhme.