Auch das Heimatmuseum Dissen darf wieder für seine Gäste da sein. Rechtzeitig vor Ostern! »Viele bunte sorbische Ostereier und die Sonderausstellung ›Feuer, Wasser und verzierte Eier‹ sind jetzt bei uns zu sehen«, lädt Museumsleiterin Babette Zenker ein.

Wer kennt sie nicht, die wunderschönen, kunstvoll verzierten sorbischen Ostereier? Sie sind oft das Erste, was einem in der Lausitz bei der Vielzahl an sorbischen Osterbräuchen einfällt. Die bunten Eier wurden in der Lausitz ursprünglich als Symbol der Fruchtbarkeit verschenkt.

Wer wissen möchte, wie diese kleinen Kunstwerke entstehen, welche unterschiedlichen Techniken es gibt, und welche Bedeutung die Muster haben, darf beim Verzieren »über die Schulte« schauen. Über 650 einzelne Wachspunkte, die zusammen verschiedene Muster formen, kann man auf einem reich verzierten Ei entdecken. Gleichzeitig hält die Sonderausstellung »Feuer, Wasser und verzierte Eier« viele Informationen über die Osterbräuche, wie das Ostersingen, das Osterwasser holen, das Patengeschenk oder über die gewaltigen Osterfeuer, die in fast jedem Dorf in der Niederlausitz in der Osternacht entzündet werden, bereit.

Das Museum kann zu den gewohnten Öffnungszeiten, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sowie an den vier Samstagen vor Ostern (13., 20. und 27. März sowie 3. April), jeweils von 10 bis 15 Uhr, besucht werden.

»Aufgrund der aktuellen Regel zur Bekämpfung der Pandemie, bitten wir Sie, sich vor dem Besuch des Museums telefonisch unter Tel 035606/ 256 oder per Mail heimatmuseum@dissen-spreewald.de anzumelden«, erklärt Babette Zenker. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder 4 Euro.