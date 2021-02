Ermittlungen zur nachgewiesenen Corona-Mutation dauern an

Without money, we Help Writing Book Reports writing group can't buy anything, can't go to place where we want, because we don't have the ticket to there. Your assignment help service: buy a dissertation online writing group order best assignments here. Published on april buy essays and reports 18, 2019 by shona mccombes. Buy a a research paper: High quality and zero plagiarism; This collection Bislang konnte das Virus bei der beruflichen Kontaktperson und den dazugehörigen Haushaltsmitgliedern nicht nachgewiesen werden. Heute erfolgt dennoch eine zweite Testung, um die gesamte Inkubationszeit abzusichern. Das Überprüfen der drei persönlichen Kontaktpersonen des Mannes und des im Haushalt lebendes Hundes bringt ein erstes Ergebnis: Eine Person und der im Haushalt lebende Hund sind negativ; bei einer zweiten engen Kontaktperson konnte der Erreger jedoch ebenfalls nachgewiesen werden. Die Bestimmung der vorliegenden Variante dauert noch an. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestanden keine Reiseverbindungen in das Vereinigte Königreich. (Stand 01.02.2021, 13 Uhr)



Zudem können sich Menschen aus dem näheren wohnlichen Umfeld des Mannes und Nachbarhaushalten freiwillig auf das SARS-CoV-2-Virus testen lassen. Mit Stand des gestrigen Tages haben die Betroffenen das Angebot jedoch nicht in Anspruch genommen und sich stattdessen vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Das Gesundheitsamt betreut alle Betroffenen täglich durch Anrufe und engmaschige diagnostische Überwachung.



Die Testung der im Ort befindlichen Kindertageseinrichtungen haben gestern begonnen und werden heute abgeschlossen.



Hintergrund: Das virologische Referenzlabor für Genomsequenzierung am Carl-Thiem-Klinikum (CTK) hat am 28.01.2021 erstmals mittels Marker-PCR die B.1.1.7-Variante des SARS-CoV-2-Virus im Landkreis Spree-Neiße nachgewiesen. Der erkrankte Mann befindet sich bereits seit dem 26. Januar 2021 in Isolation. Die im Haushalt lebende Ehefrau und Schwiegermutter, ein beruflicher Kontakt sowie eine Kontaktperson des im Haushalt lebenden Hundes befinden sich ebenfalls in 14-tägiger Quarantäne. Allen Betroffenen geht es den Umständen entsprechend gut. Sie werden auf die B.1.1.7-Variante getestet –einschließlich des Hundes, der ebenfalls einem Tierarzt vorgestellt und beprobt wird. Darüber hinaus prüft der Landkreis Spree-Neiße ab dem 01. Februar 2021 PCR-Abstriche in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen im Infektionsort.