Die Zeitreise geht weiter

Nachdem das Festival im Jahr 2019 mehr als 10.000 Besucher in die Rosenstadt lockte, wird die zweite Ausgabe des Kunst- und Kulturfestivals noch spektakulärer. Zwei Bühnen-Locations und andere Veranstaltungsorte sowie ein buntes Rahmenprogramm bieten den Besuchern und Teilnehmern wieder einzigartige Attraktionen in magischer Steampunk Atmosphäre. Und das über zwei Festivaltage.

In der vergangenen Woche informierten die Veranstaltungsagentur RAVENCHILD und die Stadt Forst über die Fortführung der Veranstaltungsreihe. Jens Handreck, Stellvertreter der Bürgermeisterin, sagt: »Wir freuen uns, die zweite Auflage des Steamrose-Zeitreise-Festivals gemeinsam vorbereiten zu können.«

Starten soll das diesjährige Festival am 3. September um 10 Uhr mit der Eröffnung durch Simone Taubenek, Bürgermeisterin der Stadt Forst. »Das Highlight wird an diesem Tag das Konzert der Band »Coppelius« auf der Hauptbühne sein. Unter anderem wird im Forster Wasserturm eine Ausstellung zum Thema: »Steampunk meets Dampfross« von Heiner Stephan gezeigt. Ausstellungen und Führungen wird es zudem auch in der Traumfabrik geben sowie Konzerte & Kleinkunst im Pavillon Kunst & Genuss. In der Innenstadt stattfindende Straßentheater, Walkacts, Dampfräder & Dampfdrachen, ein Mini-Kino, Kutschfahrten, Fahrten mit der »Schwarzen Jule« und noch viel mehr werden das vielseitige Programm abrunden«, berichtet Stefan Palm, Werkleiter Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst.

Hauptsponsor der Veranstaltung ist die Stadtwerke GmbH. Jörg Makowski, Geschäftsführer der Stadtwerke betont: »Wir freuen uns, die Stadt in diesem Jahr zu unterstützen. 2019 war ein riesen Erfolg für unsere Stadt und ein tolles Festival. Das hat uns dazu bewogen, Forst als Industriekultur mit zu präsentieren. »Steam« passt bestens zu uns. Denn unsere Geschichte als Stadtwerke hat mit Wärme, Energie und Dampf zu tun. Daher sehen wir uns als guten Partner. Ich persönlich freue mich auf den September.«

Und, dass das Festival stattfindet, davon geht Veranstalter Dirk Ruhbach von der Agentur RAVENCHILD optimistisch aus. »Das Programm steht im Wesentlichen. Zehn verschiedene Musiker, u.a. aus Frankreich und Österreich sowie Aussteller quer aus Europa werden dabei sein. Über die Zusammenarbeit mit der Stadt Forst sind wir sehr froh«, so Dirk Ruhbach.

Das diesjährige Festival findet am 3. September von 9.30 bis 23 Uhr sowie am 4. September von 10 bis 18 Uhr statt. Dabei wird die gesamte Innenstadt zum Veranstaltungsort.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.