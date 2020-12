Alles wird abgesagt

dissertation explicative exemple http://www.kolweb.no/?best-college-writng-service homework help work cited pages qualities of a good phd thesis Wer die Entwicklung der Pandemie in Spremberg verfolgen will, kann aktuelle Zahlen im Internet unter www.stadt-spremberg.de abrufen. Die Stadt ist zum Corona-Hotspot geworden. Das sei nicht zuletzt der hohen Pendlerzahl aus Sachsen geschuldet, vermutet die Bürgermeisterin. Deshalb ist nicht nur Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit verboten, sondern auch die geplanten Weihnachtsveranstaltungen auf dem Marktplatz und an der Freilichtbühne zu den Weihnachtsfeiertagen werden abgesagt.

Die Tagespflege-Einrichtungen sind geschlossen. Die Einhaltung der Maskenpflicht und des Abstandsgebots in der Öffentlichkeit werdenkontrolliert. Maximal zwei Hausstände sollten zueinander Kontakt haben. Die Bürgermeisterin appeliert an jeden, der ein positives Testergebnis für Corvid 19 erhält, selbst beim Gesundheitsamt anzurufen. Das Spremberger Krankenhaus musste seine Regelversorgung herunter fahren und Patienten werden nach der Akutversorgung so bald wie möglich wieder nach Haus oder zurück ins Pflegeheim entlassen.

»Das größte Risiko einer Verbreitung des Virus sind asymthomatische Personen, macht die Geschäftsführerin des Krankenhauses Kathrin Möbius klar. »Die Weitergabe passiert schnell und das Virus wird auch bei einem Test nicht immer erkannt.« Etliche Mitarbeiter des Krankenhauses sind inzwischen selbst betroffen. Alle anderen arbeiten am Limit, sind flexibel und helfen auf anderen Stationen aus.Jeder muss seinen Beitrag leisten. Ziel der Verwaltung ist es, den Inzidenzwert auf unter 50 zu senken. Derzeit liegt er bei über 500.