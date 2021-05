3. Musikalische Reise durch Guben

Buy Custom Essays Writing Service UK becomes the first choice of students to get help for custom academic paper writing services. Buy assignment paper is discount rates. Am Samstag, 29. Mai, werden sich die „Cottbuser Dixieland Stompers“ auf musikalische Reise durch Guben begeben. Sie möchten mit ihren Klängen an das Frühlingsfest erinnern, welches an diesem Wochenende stattgefunden hätte und gleichzeitig die Vorfreude auf das Frühlingsfest in 2022 wecken.

Die ersten Klänge werden 15 Uhr vor dem Kulturzentrum Oberspucke in der Friedrich-Schiller-Straße ertönen. Eine Stunde später, um 16 Uhr wird am Gubener Dreieck die Altstadt in Schwung gebracht. Eingeladen sind alle Gubenerinnen und Gubener sowie alle Gäste unserer Stadt.

Alle Besucher*innen werden gebeten, die allgemeinen Abstandsregeln einzuhalten sowie eine medizinische Maske zu tragen.