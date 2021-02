15-Kilometer-Bewegungsradius vorerst aufgehoben

Tutor students from around the world from the comfort of your own home. Tutor.com is looking to bring on additional Preface Phd Dissertations for rewarding work Die Zahl der Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa ist weiterhin rückläufig. Am 2. Februar 2021 hat die 7-Tage-Inzidenz erstmals seit November 2020 den Wert 200 unterschritten; das bedeutet, bei weniger als 200 Menschen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner ist innerhalb der vergangenen 7 Tage das Virus nachgewiesen worden. Auch am 4. Februar 2021 lag der Wert bei 193,5 – daher entfällt bis auf weiteres die Einschränkung des Bewegungsradius.

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum zur Ausübung von Sport sowie Bewegung an der frischen Luft ist nunmehr wieder uneingeschränkt gestattet. Freizeitliche Aktivitäten und touristische Ausflüge sind demnach unter der Beachtung der allgemeinen Kontaktbeschränkungen, Hygieneregeln und örtlichen Besonderheiten und Maßnahmen möglich.



Landrat Harald Altekrüger: „Seit etwa einer Woche beobachten wir, dass die Neuinfektionen zurückgehen. Das ist ein erfreuliches Zeichen. Dennoch ist die Inzidenz im landesweiten Vergleich noch viel zu hoch und auch in den regionalen Krankenhäusern zeichnet sich noch keine Entspannung hab. Es ist nicht der Zeitpunkt gekommen, die Schutzmaßnahmen auf den Prüfstand zu stellen. Im Gegenteil: Das langsame Abebben des Anstiegs sollte uns motivieren, die Verhaltensregeln weiterhin diszipliniert durchzuhalten. Auch wenn wir gemäß der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg den Bewegungsradius wieder ausweiten, appelliere ich an die Bürgerinnen und Bürger weiterhin Vorsicht und Zurückhaltung walten zu lassen. Vor allem die jüngsten Entwicklungen in Portugal und England zeigen, dass besonders die neu aufgetretenen Varianten blitzschnell zuschlagen, sobald die Menschen ihr Schutzschild auch nur ein bisschen sinken lassen. Da die infektiösere Variante leider bereits im Landkreis zu find en ist, steht jeder kleine Teilerfolg auf wackeligen Füßen."