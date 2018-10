Raddusch feiert ein Jahr lang seinen 725. Geburtstag

Urkundlich taucht der Ort 1294 als Raddets beziehungsweise Raddiß auf, später wurde es Radisch, 1700 Radusch und seit 1727 trägt es seinen Namen in der bekannten Schreibweise. Die Besiedlungsgeschichte ist wesentlich älter, was an dem nachweislich über 1000 Jahre alten Standort der Slawenburg Raddusch erkennbar ist. Straßennamen und Hinweisschilder sind oft zweisprachig. So heißt Raddusch auf Wendisch „Radus“ was der Besucher bereits am Ortseingangsschild erkennen kann. Der Ortsname könnte von Radoslaw (dt: Ruhmlieb) abgeleitet sein.

Alle Aktivitäten im Dorf sind an dem Jubiläum ausgerichtet. Ein Festkomitee unter der Leitung von Frank Zeugner wird diese bündeln und den eigentlichen Festtag gestalten. Am 17. August 2019 finden die Feierlichkeiten mit einem Dorffest ihren Höhepunkt. Ein Kahnkorso wird stattfinden, Handwerkermärkte wird es geben, im Festzelt wird für Unterhaltung gesorgt. Näheres befindet sich noch in der Klärungs- und Findungsphase. Das Festkomitee bittet um Mitwirkung, sei es durch aktives Einbringen, durch Vorschläge oder konkrete Mitmachangebote. Selbstverständlich sind Sponsoren jederzeit willkommen.

• Kontakt: Frank Zeugner, Telefon: 0151-16161628, E-Mail: fzeugner@gmx.de