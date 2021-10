Sozialkaufhaus statt SperrmÃ¼llhalde

more Statement . Who can I get to do my thesis statement? Many students who have no idea on how to get started may find themselves asking this question. Writing a thesis can be challenging, since it has to follow a certain structure in order to help you have a written thesis paper or dissertation. Whether you have limited time to complete the work on your own, or you feel you may »Wir bieten alles an, was im Haus zu Hause ist«, umreißt Andrea Schapp, Kaufhausleiterin seit Sommer 2017, die Vielfalt der Angebote. Möbel aller Art, Küchenzeilen, Lampen und andere Einrichtungsgegenstände, Elektrogeräte, Bekleidung, Schuhe, Hausrat, Bücher, Spielzeug und Gemälde sind am Platz des Friedens 2 für wenig Geld zu erwerben.

try here by Best Writing Experts UK. dissertation writing Help offered by Quality Custom writing service. Exclusive discount offers, Up to 45% OFF »Das Schöne daran ist, dass alle Verkaufsgegenstände von Leuten gespendet werden«, sagt Andreas Schapp und fügt an: »Größtenteils erhalten wir Spenden aus Haushaltsauflösungen. Ebenso haben Leute Möbel, E-Geräte und Gebrauchsgegenstände übrig, wenn sie zusammenziehen.«

Es sei schön zu wissen, dass viele Menschen ihre gebrauchten Dinge nicht einfach wegwerfen. »Für den Sperrmüll sind sie oft zu schade«, sagt Andrea Schapp und fügt hinzu: »Leider landen trotzdem heute immer noch viel zu viel gute und funktionierende Produkte in den Müll. Das ist absolut nicht nachhaltig.« Das Thema Nachhaltigkeit sei für sie selbst wichtig und beschäftige vor allem auch junge Menschen. »Studenten der Senftenberger Universität kommen gern bei uns vorbei. Viele richten sich fast komplett aus unseren Beständen ein – und geben es später gern wieder ab. Es kommt also auch vor, dass Sachen mehrmals durch unsere Hände gehen. Solange sie noch in Ordnung sind, ist diese Mehrfachnutzung doch sehr gut.« Alle Angebote könnten sie jedoch nicht im Sozialkaufhaus ausstellen. Die 300 Quadratmeter Fläche sei dort zu gering. »Deshalb haben wir noch eine Möbelhalle in Brieske.«

Wie die Kaufhausleiterin berichtet, schauen sie sich alle angebotenen Spenden vor Ort an: »Sie müssen noch sauber, funktionell und zeitgemäß sein. Dann nehmen wir sie gern in unser Sozialkaufhaus mit auf. Erste Eindrücke erhalte ich bereits oft über Fotos per WhatsApp.« Natürlich bringen einige Leute ihre Spenden auch schon mit dem Fahrzeug vorbei. Diese nimmt Andrea Schapp ebenso unter die Lupe. »Wir möchten unseren Kunden keine minderwertigen Waren anbieten. Es sind gute Objekte, die eben nur bereits benutzt worden sind. Mit der Zeit haben wir ein gutes Auge entwickelt, was sich wieder verkaufen lässt.« Für Andrea Schapp und ihre sieben festangestellten Mitarbeiter ist es wichtig, dass niemand ein schlechtes Gefühl bekommt, wenn er ins Sozialkaufhaus einkaufen geht: »Vorrangig steht unsere gemeinnützige Einrichtung bedürftigen Menschen zur Verfügung.«

Für ihre Zielgruppe muss, wie Andrea Schapp sagt, das Angebot bezahlbar sein und bleiben: »Seit 15 Jahren kann unsere Kundschaft Artikel aller Art zu bezahlbaren, stets moderaten Preisen erwerben.« Wie die Kaufhausleiterin informiert, arbeiten sie eng mit dem Sozialamt zusammen. »Etwa wenn es um junge Familien geht, die ein geringes Einkommen haben und sich über unser Sozialkaufhaus eine eigene Wohnung einrichten möchten. Für sie haben wir neben den klassischen Einrichtungsgegenständen zum Beispiel auch Baby- und Kindermöbel sowie entsprechende Bekleidung.«

Laut Andrea Schapp nutzen Kunden aus einem Umkreis von 50 Kilometern das Sozialkaufhaus. Im Sommer würden auch viele Urlauber hineinschauen. »Sie sind dann meistens auf der Suche nach einem Schnäppchen.«

Zum Sozialkaufhaus

2003 wurde das Sozialkaufhaus in der Wehrstraße eröffnet. Seit 2008 ist es am Platz des Friedens 2 zu finden. Es ist montags und mittwochs von 9 Uhr bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 Uhr bis 17 Uhr und freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Web: www.vs-suedbrandenburg.de/sozialkaufhaus