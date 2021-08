Pilgern fÃ¼r mehr Klimagerechtigkeit

At PhD Writing Coach, find qualified writer and editor to help you with your academic documents. How To Write College Application provide meaningful support and Der Klimapilgerweg führt anlässlich der 26. UN-Klimakonferenz ins schottische Glasgow. Er ist am 14. August im polnischen Zielona Góra gestartet.

Wie Ulrike Eberhardt-Lauterbach aus dem Gemeindekirchenrat informiert, werden die zu erwartenden 20 bis 25 Pilger vom 23. zum 24. August in der Herberge des Harlekids e.V. in Brieske übernachten.

Im Vorfeld wird um 18 Uhr eine öffentliche Andacht mit Pfarrerin Dorothee Michler in der Briesker Kirche gefeiert. »Im Anschluss wird zu einem gemeinsamen Abendbrot in den Pfarrgarten eingeladen. Es wird etwa Chili con Carne und Bugett geben«, erzählt Ulrike Eberhardt-Lauterbach und fügt an, dass etwa die Junge Gemeinde Senftenberg mit dem Jugendreferenten Cord Heinemann bei den Vorbereitungen und bei der Durchführung des Tages unterstützen werden. Wer zusätzlich noch helfen möchte, kann sich bei Ulrike Eberhardt-Lauterbach unter 0151/ 175 700 90 melden.

Für sie sei es spannend und interessant, mit einem Pilgerweg auf das Klimathema aufmerksam zu machen. Sie selbst habe sich vorgenommen, die folgende Etappe von Brieske nach Ortrand mitzulaufen: »Während des Pilgerns kommen die Menschen ins Gespräch, können Ansichten und Ideen austauschen. Das kann sehr fruchtbar sein. Vielleicht auch für unsere eigene Gemeinde. Möglicherweise entsteht dadurch ein eigenes Projekt, um Klimagerechtigkeit voranzutreiben.«

In der Kirchengemeinde Brieske werde sich natürlich auch Gedanken gemacht, umweltfreundlicher zu handeln. »Seit Ende 2020 verzichten wir auf Teelichter mit Aluring. Wir verwenden jetzt Teelichter mit kompostierbarem Material. Zudem versuchen wir, Plastikgeschirr zu vermeiden und erwerben Fairtrade-Kaffee aus dem Eine-Welt-Laden«, erzählt Ulrike Eberhardt-Lauterbach.

In Ortrand werden die Pilger am 24. August im Freibad begrüßt. »Von dort geht es in das Kirchgemeindehaus nach Frauendorf. Dort gibt es ein gemeinsames Abendbrot und Zeit, ins Gespräch zu kommen. Etwa zehn bis 15 Gemeindemitglieder werden auch dabei sein«, erzählt Pfarrerin Angelika Scholte-Reh aus der Kirchengemeinde Kroppen und fügt an, dass die Junge Gemeinde und ehrenamtliche Gemeindemitglieder sie dabei unterstützen werden.

Bevor dann die Pilger am 25. August weiter nach Großenhain ziehen, werden sie noch eine Andacht feiern. »Auch Gemeindemitglieder aus der Umgebung werden sich dann den Pilgern anschließen und mitlaufen. Dieser Pilgerweg ist eine schöne Geschichte und beinhaltet ein hochaktuelles Thema. Es ist wichtig, dass viele Menschen darauf aufmerksam machen, dass wir auf unsere Umwelt achten müssen.« Wie Angelika Scholte-Reh berichtet, sind sie zurzeit dabei, das Pfarrgebäude in Kroppen energetisch zu sanieren - als kleiner Beitrag für einen sanften Umgang mit der Umwelt. »Zudem verfügt unsere Kirche in Kroppen über keine Heizung. Wir können sie dadurch zwar nur in den warmen Monaten nutzen, sind aber mit ihr klimafreundlich unterwegs.«

Nach 77 Tagesetappen und rund 1 450 Kilometer erreichen die Pilger des Ökumenischen Klimapilgerweges am 29. Oktober die Weltklimakonferenz in Glasgow.