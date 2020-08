Hamburger Hotelier will in Sedlitz bauen

Der Sedlitzer Hafen ist in seinen Konturen schon längst erkennbar. Im vergangenen Jahr wurden alle Dalben (Pfähle zur Befestigung) gesetzt und eigentlich fehlt nur noch das Wasser. In den Visionen der Stadtväter stand neben dem Wohngebiet am Sedlitzer See immer schon ein Hotel zur Debatte. Anders als in Senftenberg, wo ein ewig diskutiertes Erbbaurecht einen Hotelbau verhindert, stehen am Sedlitzer See die Ampeln auf Grün für mögliche Hotelinvestoren.

Gert Prantner gilt als einer der renommiertesten und erfahrensten Hoteliers und Tourismusexperten weltweit. Ursprünglich aus Südtirol stammend, blickt Prantner auf eine über 50-jährige Erfahrung im Tourismus zurück. Unteranderem holte ihn der damalige Eigentümer des Hotels »Vier Jahreszeiten“, Fritz Haerlin, nach Hamburg. Dort war er über 25 Jahre Geschäftsführer des Hotels und führte es zum Titel des besten Hotels in Europa und zum Titel zweitbestes Hotel der Welt. Erfahrungen in der ehemaligen DDR sammelte er mit der Interhotel-Gruppe und dem Hotel Neptun in Warnemünde. Heute ist er einer von vier Gesellschaftern der Prantner & Cie GmbH, die sich hauptsächlich mit der Immobilien- und Projektentwicklung von Hotels beschäftigt. »Ich war auf Einladung des Tourismusverbands im Lausitzer Seenland und erkannte, dass hier ein Rohdiamant des Tourismus liegt«, so Prantner zur Kontaktaufnahme.

130 Zimmer sind vorstellbar

Bereits am 11. Juni hatte Gert Prantner die Vorsitzenden der Fraktionen der Senftenberger Stadtverordnetenversammlung (SVV) sowie den Ortsbeirat Sedlitz in einer Klausursitzung von seinem Wunsch unterrichtet, an der Sedlitzer Bucht ein Hotel zu bauen. »Das Projekt soll keine Bettenburg werden«, beteuert der Hotelier. »Wir entwickeln unsere Häuser mit der jeweiligen Stadt und für die Stadt und die Region«, stellt er klar und bringt zahlreiche Beispiele.

Auf den beiden Landzungen des Sedlitzer Sees, Gesamtfläche knapp 2,35 Hektar, stellt sich der Hamburger Hotelier ein Haus mit zirka 130 Zimmern vor: »Es wird ein offenes Haus sein, was nicht nur für Touristen da ist«, so seine Vision. Natürlich hat er als umtriebiger Geschäftsmann auch mit der DEKRA gesprochen, wo ja bekanntlich händeringend Unterbringungsmöglichkeiten in der Region gesucht werden. Bevor der erste Stein gesetzt ist, schätzt Prantner mit knapp eine Million Euro an Projektkosten. Geht es nach dem Willen des Investors, soll der Baustart schon Ende 2021 erfolgen und das Hotel am Sedlitzer Hafen im Herbst 2023 seine Türen öffnen. Ein zweites Hotelprojekt im Lausitzer Seenland möchte Gert Prantner übrigens in Hoyerswerda realisieren.

Sedlitzer Bucht