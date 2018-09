Firmenlauf Westlausitz: 980 Aktive starteten in Senftenberg

Auf drei unterschiedlichen Strecken konnten sich Läufer und Walker sportlich betätigen: 600-Meter-Bambini-Lauf, Laufen über 3 Kilometer und über 5,1 Kilometer sowie Walken über 3 Kilometer.

Die Plätze bei den 600 Meter belegten bei den Mädchen Miriam Mittag von der Firma Zürchel mit 1:44 Minute, Annabell Brose vom Kommunikationszentrum S. Brose mit 2:02 Minuten sowie Mia Ilena Agthen mit 2:03 Minuten. Sie ist für die Firma BASF Schwarzheide GmbH gestartet.

Bei den Jungen gab es zwei erste Plätze mit Charly Agthen (BASF Schwarzheide GmbH) mit 2:00 Minuten und Fietje Derksen (Stadt Senftenberg) mit 2:00 Minuten. Dritter wurde Malte Renner (Klinikum Niederlausitz GmbH) mit 2:03 Minuten.

Über die drei Kilometer siegte bei den Frauen Johanna-Sophie Lehmann (Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg) in 16:46 Minuten vor Yvonne Hedt-Beyer (Polizeiinspektion OSL) in 17:34 Minuten und Christiane Winter (Stadtverwaltung Finsterwalde) in 17:38 Minuten.

Bei den Männern belegte den ersten Platz Nico Kaubisch (Team Erdinger Alkoholfrei Hirschfeld) mit 12:54 Minuten vor Phillip Hoth (Stadtverwaltung Finsterwalde) mit 13:50 Minuten und Meik Mittag (Motor Finsterwalde) mit 14:00 Minuten.

Den Sieg über die 5,1-Kilometer sicherte sich bei den Frauen Vivien Mittag (ASC Grün-weiß Finsterwalde) in 19:42 Minuten vor Christiane Müller (Böllhoff Sonnewalde) mit 20:21 Minuten und Sandy Woythe (Landboden Bronkow Agrar GmbH) mit 21:49 Minuten.

Bei den Männen siegte über die 5,1-Kilometer Martin Mittelstädt (Motorradsport Krahl & Kroschel GmbH) in 17:09 Minuten vor Marco Leßner (BASF Services Europe GmbH) in 17:27 Minuten und Steffen Herrmann (TDDK Straßgräbchen) in 17:35 Minuten.

Die sportlichste Firma über die 5,1-Kilometer wurde die Motorradsport Krahl & Kroschel GmbH. Martin Mittelstädt, Roland Geissler, Matthias Becker und Thomas Kroschel siegten in 1:19:48 Stunden. Das entspricht einen Schnitt von 19:57 Minuten. Zweiter wurde das Dentallabor Martin Buchholz in 1:24:12 Stunden mit Martin Buchholz, Martin Hengst, Olaf Kretschel und Justin Dahl. Schnitt 21:03 Minuten. Dritter wurde Böllhoff Sonnewalde mit 2:08:21 Stunden. Es liefen Christiane Müller, Paul Wache, Oliver Baer, Franz-Josef Maier, Nils Kurek und Johann Acksteiner. Schnitt: 21:24 Minuten.

Das sportlichste Team über 5,1-Kilometer wurde die Motorradsport Krahl & Kroschel GmbH, gefolgt von der BASF Schwarzheide GmbH mit Robert Lubsch, Mike Elsner, Bram Jansen und René Kretzschmar und der LMBV mbH mit Lucas Barthold, Steve Sauert, Matthias Christl und Matthias Kies.

Über 3-Kilometer siegte das Team der Stadtverwaltung Finsterwalde mit Phillip Hoth, Max-Phillip Schwarzkopf, Lars Fröschke und Christiane Winter vor der BASF Schwarzheide GmbH - Ausbildung mit Marius Dreßler, Georg Böhme, Philipp Noack und Chris Bormann. Dritter wurde das Team der Stadt Schwarzheide - Grundschule Wandelhof mit Miguel Socher, Diego Socher, Luis Jurthe und Oskar Stenzel.

Beim Nordic Walking über 3 Kilometer gingen die Plätze an Jürgen Scadock (Scadock Atemschutzdienstleistungen/RSC Bad Liebenwerda) mit 24:27 Minuten, Andreas Haupt (BASF Schwarzheide GmbH - Ausbildung) mit 24:45 Minuten und Romy Liebchen (Stadt Lauchhammer) mit 24:52 Minuten.

Neben sportlichen Erfolgen gab es auch einen sozialen Hintergrund. Die Startgelder und eine Zugabe der BASF Schwarzheide GmbH ergaben am Ende 6000 Euro. Darüber konnte sich der Kinderschutzbund Senftenberg freuen.

Der 9. Firmenlauf 2019 soll in Finsterwalde gestartet werden.

