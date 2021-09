Eine Frau, ein Wort, ein Gag

Eislöwen Sommer Kids Day

Dresden. Die Dresdner Eislöwen sind cool? Und Eishockey eine tolle Sportart? Wenn drei- bis achtjährige Kinder auf diese beiden Fragen eindeutig mit »JA« antworten, dann sind sie beim Eislöwen Sommer Kids Day, in der EnergieVerbund Arena, am Samstag, 18. September, von 10.30 bis 12.30 Uhr, richtig. Die Kids können unter Anleitung von Trainern und Profis der Dresdner Eislöwen und Sportlern des ESCD auf Kufen über das Eis flitzen. Für Anfänger bis zum Fortgeschrittenen… es gibt verschiedene Stationen auf dem Eis. Schlittschuhe und Protektoren können vor Ort bei den Helfern am Eis ausgeliehen werden. Auch die Eltern des Eishockeynachwuchses dürfen endlich wieder zuschauen und bekommen im Umlauf der Arena eine kleine Verpflegung. Wer nach dem Üben auf dem Eis noch seine Schussfertigkeiten testen möchte, ist an der Torwand und dem mobilen Eishockey-Feld genau richtig. Wer möchte bekommt zur Erinnerung ein Foto. Wer nun ein Eislöwe werden möchte, meldet sich per Mail an: info@eisloewen-juniors.com. Bei der Anmeldung bitte Namen, Geburtsdatum, Kontaktdaten der Eltern und Schuhgröße angeben.Die Dresdner Eislöwen sind cool? Und Eishockey eine tolle Sportart? Wenn drei- bis achtjährige Kinder auf diese beiden Fragen eindeutig mit »JA« antworten, dann sind sie…