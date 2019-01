100 Jahre Fußballtradition in Brieske

Sie wurden als das „Schalke des Ostens“ bezeichnet die Spieler des Fußballklubs von der Tagebaukante. Natürlich waren die Vereinsfarben auch in blau-weiß gehalten, erst später gingen die Knappen zu den heutigen schwarz-gelben Vereinsfarben über. Aus Grube Marga wurde nach kurzer Zeit Sturm Marga. Fußballhelden wie Alfred Wagner oder Adi Kiebel brachten den Verein sogar in die Finale der Ostdeutschen Meisterschaft im Jahr 1933. Nach den Kriegswirren ging es für den Briesker Fußball in dem staatlich geführten Sportprogramm steil nach oben. Aus Marga wurde Aktivist und man trug die beiden Ortsnamen Brieske und Senftenberg im Vereinsnamen. Die 1950er waren von hervorragenden Leistungen in der DDR-Oberliga gekennzeichnet. Im Jahr 1956 errangen die Knappen sogar den DDR-Vizemeister. Spieler wie Horst Franke, Harry Ratsch oder Heinz Lemanczyk hatten alle über 200 Spieleinsätze und prägten die Oberligazeit. Es gäbe vieles zu berichten über diesen traditionsreichen Verein, was sicherlich den Rahmen dieses Artikels sprengen würde. Für geschichtsbewusste Fußballfans und Freunde umfangreicher Statistiken hat der Verein extra zum 100-jährigen Geburtstag eine Chronik aufgelegt, die beim FSV Brieske Senftenberg käuflich erworben werden kann.

Hochklassiges Jubiläumsturnier

Natürlich muss ein 100-jähriger Geburtstag gebührend gefeiert werden. Was eignet sich besser als die Hallenturniere des FSV Glückauf, die schon selbst auf ein kleines Jubiläum zusteuern. Vom 11. bis zum 20. Januar kicken in der Senftenberger Niederlausitzhalle Juniorenmannschaften und Freizeitfußballer um Punkte und Pokale. Höhepunkt ist aber der 19. Januar, das Gründungsdatum des Briesker Fußballs. An diesem Tage werden beim Stadtwerke Senftenberg Traditionsturnier erstmals zehn Mannschaften auf dem Kunstrasen um den Sieg kämpfen. Gegner der Knappen sind unter anderem die Traditionsmannschaften von Borussia Dortmund, Schalke 04 und Bayern Allstars. Alte Bekannte, wie die Auswahl Tschechiens und Irlands, sind natürlich auch wieder dabei. Das Feld komplettieren Energie Cottbus, Dynamo Dresden, 1. FC Magdeburg sowie Union Berlin. Ab 11.45 Uhr werden die Tore der Niederlausitzhalle zu diesem Spektakel geöffnet sein. Der Anstoß zum ersten Spiel erfolgt um 13 Uhr. Gegen 18.30 Uhr wird der Sieger des Traditionsturniers gekürt. Eine gut gefüllte Tombola, unter anderem mit VIP-Karten für ein Spiel von Energie Cottbus, ein Kickertisch oder Fahrräder, kann auch so manchen Zuschauer zum Turniersieger machen.

Ohne Ehrenamt geht nichts

Zum Jubiläumsturnier wird ein neuer „gebrauchter“ Kunstrasen eingesetzt. „Der alte Belag hatte über 10 Jahre gehalten, da ist die Lebensdauer erschöpft“, begründet Marco Kloss, Leiter der Geschäftsstelle des FSV die Maßnahme. Natürlich muss das künstliche Grün auch verlegt werden. Und jetzt kommen die vielen engagierten Mitglieder und Helfer des Klubs mit ins Spiel. „Insgesamt haben wir fast 100 Helfer, die unentgeltlich dabei sind, sonst könnten wir so ein Turnier gar nicht stemmen“, stellt Marco Kloss mit Blick auf die Kosten klar. Eine Woche vor Turnierbeginn laufen die Vorbereitungen und danach muss von der Werbebande bis zum Rasen wieder alles zurückgebaut werden. „Wir haben auch viel Unterstützung von der neuen Bühne Senftenberg beim Transport oder bekommen Stühle von der BTU“, freut sich Horst Rödel, der von der ersten bis zur letzten Minute den Auf- und Abbau begleitet. FSV-Präsident Herbert Tänzer ist es jedes Jahr aufs Neue ergriffen: „Ich bin so stolz auf unsere Mitglieder, ohne deren Hilfe das Turnier nicht jedes Jahr so erfolgreich wäre.“

Zum 100. Geburtstag haben sich auch namhafte Gäste aus Politik und Wirtschaft, wie zum Beispiel der Ministerpräsident des Landes Brandenburg Dr. Dietmar Woidke, angekündigt, der übrigens gemeinsam mit Senftenbergs Bürgermeister Andreas Fredrich die Schirmherren der 46. Hallenturniere des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg sind.