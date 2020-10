Mit Wolle Pflanzen wachsen lassen

Seit April diesen Jahres wird in einer Fabrikhalle in Lauchhammer-Ost rein biologischer Dünger hergestellt. Die Firma Forapell verarbeitet dort Wolle mit allen Anhaftungen zu Pellets, die an Landwirte aber auch Privatpersonen verkauft werden.

Das alte Wissen der Schäfer zu Nutze gemacht

»Pflanzen brauchen vor allem Schwefel, Kalium und Stickstoff, um optimal wachsen zu können«, verrät Geschäftsführer Björn Lanzke. »Alle diese Nährstoffe sind in der Schafwolle schon von Natur aus vorhanden. Daher kann sie optimal als natürliches Düngemittel eingesetzt werden.« Doch diese Erkenntnis ist nicht neu: »Wir haben uns einfach das alte Wissen der Schäfer zu Nutze gemacht. Als Wolle nicht mehr so gefragt war, wurde sie zum Teil einfach vergraben. An den Stellen konnten die Schäfer dann feststellen, dass die Pflanzen viel besser wuchsen.« Doch wer jetzt einfach Schafwolle im Garten eingraben will, wird erst recht spät Wachstumserfolge feststellen können.



Die Aufarbeitung der Wolle zu Pellets ermöglicht eine schnellere Nährstoffabgabe als das Rohprodukt. Anders als bei anderen ökologischen Düngemitteln geben die Florapell-Pellets aber nur so viel Nährstoffe ab, wie die Pflanze auf einmal aufnehmen kann. Ursache dafür ist das Keratin der Wolle, was durch langsamere Zersetzung die Nährstoffe kontinuierlich an den Boden abgibt. Dadurch wird nicht unnötig Dünger ins Erdreich abgegeben und es besteht nicht die Gefahr der Überdüngung.

Durch die Verarbeitung der Wolle ohne Zusatzstoffe besteht außerdem eine geringere Belastung für das Grundwasser.

Beitrag zum Erhalt der Schäferei und zur ökologischen Landwirtschaft

Die zu verarbeitende Wolle kommt aus ganz Deutschland. Doch auch Angebote aus den Nachbarländern sind bereits eingegangen. Ein deutliches Zeichen für Lanzke und seinen Geschäftspartner, den Schäfern wieder eine lukrative Möglichkeit zur Verwendung ihrer Wolle zu bieten. »Uns ist es besonders wichtig, die Schäferei zu unterstützen. Sie leistet einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt der europäischen Kulturlandschaften wie Heide und Deiche. Dies ist vielen gar nicht bewusst. Wenn sie wegfällt, ist der Erhalt dieser Landschaften gefährdet«, erklärt Lanzke die Intention hinter der Wollverarbeitung. »Mit unseren Pellets bieten wir Schäfern neue Absatzmöglichkeiten für ihre Wolle und tragen so zum Erhalt der Schäferei bei.«



Und auch zur ökologischen Landwirtschaft leistet Florapell seinen Beitrag. Landwirtschaftsbetriebe, die den Schafwolldünger verwenden, haben Anspruch auf die Kennzeichnung mit dem »demeter«-Logo. Dieses Logo kennzeichnet Lebensmittel, welche aus einem biologisch-dynamischen Anbau stammen.

Mit der Herstellung eines Düngemittels aus Schafwolle steht Florapell am Beginn einer regionalen Wertschöpfungskette. Diese soll jedoch nicht nur die Bauern unterstützen, sondern zukünftig auch in privaten Haushalten ein Verständnis für richtiges Düngen vermitteln. »Unser nächstes Ziel ist es, auch die privaten Haushalte von unserem Produkt zu überzeugen«, so Björn Lanzke. »Denn genau das ist die Zielgruppe, die jetzt das Bewusstsein für Nachhaltigkeit entwickelt.«

Über die Pellets