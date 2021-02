Tierpark hat wieder geÃ¶ffnet und blickt auf JubilÃ¤umsjahr

How to get Professional source link Online. There are a few tips to help make the ordering easy. When the paper is chosen, a student must take several steps to obtain thesis writing help: Choose the desired topic. Before paying, you have to select the type of paper and state the topic and length. Describe any details. Familiarize the writer with the basic requirements: the Der Tierpark in Senftenberg ist wieder geöffnet. Seit dem 15. Februar können Besucher durch die Anlage spazieren. Und das nutzen die Menschen auch. »Gleich am ersten Tag nach der Lockdown-Schließung kamen wieder die ersten Besucher. Das freut uns natürlich«, sagt Tierparkleiter Holger Loser und fügt an, dass besonders die Nachmittagsstunden für einen Besuch beliebt sind.

Auch das zurückliegende, warme Wochenende war gut besucht. »Die Leute begrüßen es, dass wir wieder öffnen dürfen. Man spürt, dass sie diese Alternative der Freizeitgestaltung gern nutzen.« Sie können dort etwa 350 Tiere aus zirka 60 verschiedenen Arten sehen. Zudem hat der Park am Steindamm 24 seit September des vergangenen Jahres mit dem Variland eine neue Attraktion.

Geometry Homework - Fast international delivery and reasonably-priced medications with no rx. Cheap medications with fast delivery. Convenient and safe shopping for drugs. Cheap medications with fast delivery. Im frisch gebauten Außengehege können sich drei Rote Varis und vier Kattas, die beide zu den Lemuren, einer kleinen Affenart gehören, austoben. Zurzeit gewöhnen sich die Tiere an das Gehege und aneinander. »Dabei haben wir festgestellt, dass die Varis sehr dominant auftreten und die Kattas vorsichtiger agieren. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt«, erzählt Holger Loser. Die ersten Besucher können dann in das Gehege, wenn diese Vergesellschaftung zwischen Varis und Kattas abgeschlossen ist. »Das soll auf jeden Fall in diesem Jahr bereits möglich sein«, blickt Loser optimistisch voraus.

Das würde auch bestens zum 90-jährigen Jubiläum des Tierparks in diesem Jahr passen. »Diesen Geburtstag wollen wir innerhalb unseres Tierparkfestes Anfang Mai würdigen. Ob wir das wie geplant am 9. Mai durchführen können, hängt jedoch von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Vorgaben ab. Alternativ denken wir auch über eine Verlegung des Festes in den Sommer oder in den Herbst nach«, informiert Holger Loser.

Zum Jubiläum soll zeitgleich die Geschichte des Tierparkes aufgearbeitet werden. Hier setzt der Park auch auf die Mithilfe der WochenKurier-Leser. Ein erster Aufruf, historische Fotos, Texte und andere Zeitdokumente, die einen Blick in die Geschichte des Tierparks gewähren, einzureichen, brachte erste kleine Erfolge. »Wir würden uns freuen, wenn wir weitere Zeitdokumente erhalten würden. Besonders aus den 50er, 60er und 70er Jahren liegen uns leider wenig Dokumente zum Tierpark vor«, sagt Tierparkleiter Holger Loser. Wer Zeitdokumente hat, der kann gern mit ihm Kontakt aufnehmen.

Geholfen werde dem Tierpark anderweitig bereits durch private Futter- und Geldspenden. Auch mit einer Patenschaft würden aktuell zirka 30 Leute eine Fürsorgepflicht für ein Tier übernehmen. »Ganz neu ist zudem eine Spendenbox für den Tierpark, die im ›dm-Markt‹ in Senftenberg steht«, verrät Holger Loser.

