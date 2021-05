Testzentrum jetzt auch in Schipkau

Without patronage Scott stoked his corny and earwigging meanly! The expiratory and chronic Ozzy explana to Creative Writing Sfsu his congregate or guettoice In Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Lausitz e.V. eröffnet die Gemeinde Schipkau am 25. Mai ab 8 Uhr ein Testzentrum, in dem sich jeder Bürger auf das SARS-COV2-Virus testen lassen kann. Die Testungen erfolgen im Bürgerzentrum Schipkau (Gerhard-Hauptmann-Straße 1 in Schipkau) im ehemaligen Zimmer der Ortsvorsteherin. Der Eingang Bibliothek ist zu verwenden.

„Der Nachweis über einen negativen Corona-Test wird mittlerweile in zahlreichen Bereichen erforderlich. Daher freue ich mich sehr über das Engagement des DRK-Kreisverband Lausitz e.V., damit wir den Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Schipkau ebenso solch eine Anlaufstelle bieten können", so Bürgermeister Klaus Prietzel.

Testtage sind jeweils dienstags und mittwochs von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr. Eine Testung erfolgt nur nach vorheriger Terminbuchung. Dies kann online beim DRK-Kreisverband (https://terminbuchung.drk-lausitz.de) oder telefonisch unter 035754/36013 bei der Gemeinde Schipkau erfolgen.

Um potenzielle Virusübertragungen zu vermeiden, erfolgt eine Testung nur unter folgenden Voraussetzungen:

Die Testperson ist symptomfrei, hatte keinen Kontakt zu Verdachts- oder Infektionsfällen und es besteht keine Quarantäneauflage.

Der Personalausweis und die Chipkarte der Krankenkasse sind mitzubringen. Das Tragen einer FFP2-Maske im Testzentrum ist zwingend erforderlich.