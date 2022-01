Sorgenkind Schwarze Elster

SEK-Einsatz in Neu-Schönbrunn

Bischofswerda. Großeinsatz im Bischofswerdaer Ortsteil Neu-Schönbrunn. Die Polizei und ein Sondereinsatzkommando rückte an, weil ein verwirrter Mann mit einer Waffe im Ort herumgelaufen war. Die Situation konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden.