Ruhlander Karnevalisten unterstÃ¼tzen Â»SchÃ¼tzenhausÂ«

Doch die Ruhlander Karnevalisten haben an ihrem Vereinslokal, dem »Ruhlander Schützenhaus«, eine kleine Überraschung vorbereitet, informiert Sigurd Höntsch vom Karnevalclub Ruhland. »Wer den Service der Gaststätte am Samstag annimmt und sich sein Mittagessen abholt, wird närrisch begrüßt und kann auf eine kleine Überraschung hoffen«, verrät er.

Wie Sigurd Höntsch berichtet, kann das zuvor bestellte Essen (Tel. 035752/ 2233) zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr abgeholt werden. »Der Abholer sollte zeigen, dass er ein Karnevalfreund ist. Ein bunter Hut, Perücke, Kostüm oder irgendetwas Närrisches reichen aus. Dann gibt es eine schöne süße Überraschung pro Portion, gesponsert von den Ruhlander Karnevalisten dazu. Wenn Kinder mit dabei sind, gibt es noch eine Zusatzüberraschung«, erzählt Sigurd Höntsch.

Mit der Aktion wollen die Ruhlander Narren noch einmal zeigen, dass sie weiterhin da sind. »Am Aschermittwoch wäre der Karneval sowieso vorbei. Leider hatten wir dank Corona gar keine Session. Ist schon irgendwie alles komisch und traurig. Gleichzeitig soll unserem ›Schützenhaus‹ beziehungsweise den Wirtsleuten geholfen und wieder ein bisschen Mut für die Zukunft gegeben werden«, berichtet Sigurd Höntsch.