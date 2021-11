Regionale Weihnachtsmärkte

Die Interessengemeinschaft Altstadt Lübbenau (IGEA) zeigt sich seit vielen Jahren für den für den Weihnachtsmarkt in Lübbenau verantwortlich. Wie IGEA-Vorsitzende Angela Glaubitz informiert, werden sie in diesem Jahr ihren traditionellen Weihnachtsmarkt mit Theaterkahnfahrt noch nicht wieder durchführen. Als Alternative wollte die Firma Spreewaldeventservice am 3. Adventswochenende einen Adventsmarkt veranstalten. Dieser wurde jetzt auch abgesagt, teilt Lisa Wagner von Spreewaldeventservice mit.

Im Amt Ruhland ist in Hohenbocka am Samstag, 27. November, ein Weihnachtsmarkt auf dem Festplatz (Lade) geplant. Um 15 Uhr ist die Eröffnung mit dem Anschnitt eines Riesenstollen. Um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Der Heimatverein Altdöbern e.V. plant den Weihnachtsmarkt am Samstag, 4. Dezember, berichtet Vereinsvorsitzender Rolf Wünsche. »Erstmals findet er auf unserem Vereinsgelände am Bahnhofsweg 9 statt, weil es in sich geschlosen ist und wir so keine extra Absperrungen benötigen. Es wird eine Einlasskontrolle mit Registrierung geben«, erzählt Wünsche. Welche G-Regel angewendet werde, entscheide sich noch. Das »Altdöberner Weihnachtsdorf« soll um 14 Uhr öffnen, gegen 15 Uhr ist Stollenanschnitt, gegen 16 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet.

In der Gemeinde Schipkau wurde der Weihnachtsmarkt im Ortsteil Schipkau abgesagt, teilt Ortsvorsteherin Grit Fritsch mit.

In Annahütte tendiert man ebenfalls zu einer Absage, berichtet Siegrun Sauer aus dem Vorstand des Fördervereines Annahütte Lausitz e.V..

Der für das erste Adventswochenende geplante Weihnachtsmarkt in Lauchhammer muss nun doch aufgrund der sich weiterhin verschärfenden Coronalage abgesagt werden. Dazu Bürgermeister Mirko Buhr. „Wir waren bis vor Kurzem noch fest entschlossen, den Weihnachtsmarkt auf dem Dietrich-Heßmer-Platz stattfinden zu lassen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich bei der Vorbereitung eines kleineren, rein weihnachtlichen Marktes mit Hygienekonzept und ohne die sonst üblichen Textilstände, viel Mühe gegeben. Doch nach nochmaliger Analyse der sich verschärfenden Pandemiesituation mit dem Corona-Krisenstab sowie den Geschäfts- und Fachbereichsleitern, haben wir gemeinsam diesen Entschluss gefasst. Wir wollen und können die Gesundheit der Weihnachtsmarktbesucher nicht aufs Spiel setzen. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und wünsche allen eine schöne Vorweihnachtszeit im Kreis der Familie“.

Traditionell soll es in Großräschen am zweiten Advent, 4. und 5. November einen Weihnachtsmarkt geben. Analog des Stadtfestes im August soll dieser auf Wettigs Hof stattfinden, da dieser eingezäunt werden kann. »So kann die Kontaktnachverfolgung per Luca-App oder Kontaktzettel gewährleistet werden«, erklärt Pressesprecherin Kati Kiesel. Der Weihnachtsmann schaut an beiden Tagen um 15 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt vorbei.

In Senftenberg soll vom 2. bis 5. Dezember der Weihnachtsmarkt stattfinden. Das Veranstaltungsgelände wird eingezäunt, analog zum Herbstmarkt im September. Der Weihnachtsmarkt steht unter dem Motto »Weihnachtstreiben für die ganze Familie mit einem bunt gemixten Programm«. Das Gelände rund um die Peter-und-Paul-Kirche wird mit einbezogen. Dort sind insgesamt vier Weihnachtsshows der international renommierten Hochseiltruppe »Geschwister Weisheit« geplant.

Einen »klassischen Weihnachtsmarkt« wird es in diesem Jahr aufgrund der zu erwartenden Corona-Lage in Calau nicht geben. Vielmehr wurde sich mit dem Veranstalter (Hotel zur Post) darauf geeinigt, dem Wunsch der Calauer zu entsprechen und ein kleineres, den Regeln entsprechendes Angebot zu machen. Daher wird am Samstag, 4. Dezember, ab 14 Uhr in der Calauer Innenstadt »Calau im Advent« stattfinden. Nach der musikalischen Eröffnung folgt der Anschnitt des Riesenstollens durch Bürgermeister Werner Suchner.

In Schwarzheide soll der Weihnachtsmarkt am 5. Dezember in der Dorfaue in Schwarzheide-West – rund um die Lutherkirche – geplant. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Christoph Schmidt folgt ein musikalisches Programm. In Ortrand laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt. Ob er aber vom 17. bis 19. Dezember stattfinden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.