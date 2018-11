Nach der Registrierung und Anmeldung können alle Interessierten an jedem Tag ein Türchen öffnen. „Dahinter verbirgt sich zumeist eine Frage zu Themen und Ereignissen, die Senftenberger im Jahr 2018 beschäftigt haben. Unter all jenen, die die Frage richtig beantwortet haben, wird ein Tagespreis verlost. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am Folgetag bekannt gegeben“, informiert Groebe.

Als Preise werden in diesem Jahr unter anderem Gutscheine für das Museum, das Theater „Neue Bühne“, den Tierpark, die Bowlingbahn „Strike In“ und die Skihalle verlost. Aber auch Brandenburger Wein, VIP-Tickets für das Seenland-Pokalturnier der Frauen, Karten für das Traditionshallenturnier des FSV oder eine Fahrt mit der Seeschlange sowie eine Freikarte für eine Veranstaltung in der Kaiserkrone gebe es zu gewinnen. „Die beiden Hauptgewinne sind ein Kaffeeklatsch beziehungsweise Abendessen mit Bürgermeister Andreas Fredrich sowie ein Gutschein für eine Doppelzimmer-Übernachtung im Gästehaus Markt 15“, verrät Andreas Grobe.

Ab sofort ist der Link zum Adventskalenderregistrierung auf der Startseite der Stadt Senftenberg freigeschalten. Alles Wichtige zu den Teilnahmebedingungen erfährt der Nutzer unter dem entsprechenden Menüpunkt. Das erste Türchen lässt sich aber natürlich erst am 1. Dezember öffnen.

Bürgermeister Andreas Fredrich lädt alle interessierten Bürger ein, sich an dieser weihnachtlichen Aktion zu beteiligen: „Wir waren in den letzten beiden Jahren vom Interesse begeistert. Ich hoffe, dass viele Menschen auch in diesem 2018 die Chance nutzen, mit dem Adventskalender auf amüsante Weise auf Vergangenes zurückzublicken und so mehr über die Stadt Senftenberg zu erfahren. Natürlich wünsche ich allen Teilnehmern viel Glück und ich bedanke mich an dieser Stelle bei den zahlreichen Unternehmen aus unserer Region, die uns unkompliziert Preise zur Verfügung gestellt haben.“

• Hier gehts zum Adventskalender