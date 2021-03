Kunst per Telefon

Seit Anfang Februar flammt das künstlerische Leben im Senftenberger Theater wieder auf. Damit die zarte Flamme durch die Pandemie nicht zerstört wird, sind seitens der Theaterschaffenden alle Register zur Vermeidung von Infektionen gezogen worden: »Alle Schauspieler haben sich zum Probenstart einem PCR-Test unterzogen«, berichtet Intendant Manuel Soubeyrand. »Seit Montag sind die Antigen-Schnelltests zugelassen, das nutzen wir dann vor den Proben.«

Aber die kontrollierte Proben-Blase ist nicht die einzige Herausforderung beim Theaterspielen auf Abstand. »Wir haben sehr kleine Probenräume und laut Verordnung muss jeder Schauspieler 20 Quadratmeter und die Regie zehn Quadratmeter Platz zur Verfügung haben«, stöhnt der Intendant. In der Not wurde sogar der ehemalige Supermarkt in der Roßkaupe gemietet: »Leider ist der Markt nur bis 18 Grad beheizbar, dass macht das Proben in der kalten Jahreszeit schwer«, lächelt er müde.

Nichtsdestotrotz hat das Ensemble voller Tatendrang den Probenbetrieb aufgenommen: »Wir haben drei kleine Stücke im Programm, die uns das Spielen unter den Hygieneauflagen ganz gut ermöglichen«, spannt Manuel Soubeyrand den Bogen zum einkehrenden Theateralltag.

Es mutet schon etwas skurril an, wenn Regieanweisungen durch eine medizinische Maske erfolgen oder die Soufflage gedämpfte Töne durch den FFP2-Gesichtsschutz haucht. Aber alle sind sich einig: »Die Freude überwiegt, dass wir arbeiten können«, bringt es Alice Asper auf den Punkt. Sie inszeniert

im Rangfoyer das Stück »Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber«, ein komödiantischer Monolog über das wilde Leben der in den 1920er-Jahren lebenden Autorin Dorothy Parker. In amüsanter Weise erzählt sie von ihrer aufregenden Zeit als Theaterkritikerin in New York, von Partynächten oder bedeutenden Begegnungen, aber auch von ihrer Einsamkeit. In der Rolle ist Catharina Struwe zu bewundern: »Es ist für mich die Idealbesetzung«, schwärmt Alice Asper.

Über Geschlechterrollen hinweg setzt sich ein junges englisches Paar, welches nach Rotterdam zieht, um dort zu arbeiten und zu leben. Im gleichnamigen Stück inszeniert Samia Chancrin eine romantische Komödie, die sich mit umwerfender Leichtigkeit mit dem komplexen Thema der Geschlechterrollen befasst. Zum Ende bleibt die Frage: »Verliebe ich mich in ein Geschlecht oder in einen Menschen?«

Unter dem Hashtag #in Rotterdam kann man den Figuren Adrian, Alice, Lelani, Josh auf Instagram folgen. Die Komödie »Venedig im Schnee« sollte schon im November vergangen Jahres Premiere feiern. »Wir hoffen, dass wir diese bald unserem Publikum zeigen können«, sagt Manuel Soubeyrand, der dieses Stück inszeniert. Patricia, durch einen Streit genervt, sagt bei einem Besuch kein Wort. Dadurch wird sie von ihren Gegenübern als vermeintlich der Landesprache nicht mächtigen Ausländerin identifiziert. Die daraus entstehenden Verwirrungen werden in einer modernen Komödie mit entlarvender Gesellschaftssatire frech, witzig und intelligent erzählt.

Eine besondere Aktion der Senftenberger Theatermacher heißt »Bei Anruf: Kultur«. Ab sofort sind an jedem Freitag im März von 17 Uhr bis 19 Uhr jeweils 10-Minuten-Blöcke buchbar, in denen die Ensemblemitglieder Poesie und Geschichten lesen. Wer also Goethe, Heine oder Ringelnatz am Telefon erleben möchte, der kann sich eine telefonische Privatvorstellung über die bekannte Nummer der Theaterkasse buchen. Errät man die Schauspielerin oder den Schauspieler, der am Telefon ist, bekommt man noch einen exklusiven Vorabeinblick in die kommende Amphisaison.

Übrigens sind die Bauarbeiten im Amphitheater kurz vor dem Abschluss, sodass auch unter Pandemiebedingungen zirka 200 Gäste die Freiluftsaison genießen können, blickt Intendant Manuel Soubeyrand voraus.