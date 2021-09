Kreischende KettensÃ¤gen und spitze Federn

Professional look at this site. Due to a huge number of assignments, students are not always able to complete all of them properly. If you do not Es entstehen ausdrucksstarke Objekte aus Stammholz und ein Stückchen weiter sorgen spitze Federn für kritisch-humorvolle Cartoons und farbenfrohe Skizzen. „GleichGewicht“ ist in diesem Jahr das Thema für das vom Brandenburger Kulturministerium mit 7.400 Euro unterstützte 9. Spreewaldatelier.

Über 25 renommierte Künstler aus fünf Ländern haben sich für die alle zwei Jahre von der Spreewaldstadt und den „Freunden der Lübbenaubrücke e.V. veranstaltete Kunstwoche angekündigt. Die sich etwa die Waage haltende Schar der teilnehmenden Bildhauer und Karikaturist kommt dieses Mal aus Deutschland, Dänemark, Portugal, Polen und den Niederlanden. Viele von ihnen sind „Wiederholungstäter“, wie beispielsweise der in der Nähe von Tropical Islands wohnhafte Gebrauchsgrafiker, Illustrator und freiberufliche Karikaturist Rainer Schwalme. Der unter anderen für das Satiremagazin „Eulenspiegel“ und die „Sächsische Zeitung“ tätige deutsche Preisträger für politische Karikatur hat bisher bei keinem Spreewaldatelier gefehlt. Unter seiner maßgeblichen Mitwirkung war im Jahr 2004 das erste Karikaturisten-Pleinair aus der Taufe gehoben worden.

„Das Spreewaldatelier 2021 wird in diesem Jahr auch wieder mit einem interessanten Rahmenprogramm begleitet“, kündigte Nopper an. So gibt es eine Sonderausstellung am Großen Hafen mit dem Titel „Cartoonier im Spreewald“. Auch eine Kreativschule für Holz- und Steinbildhauerei sowie ein Kreativ- und Cartoon-Workshop sind geplant. Gleich zwei Mal wird die Lübbenauer Nikolaikirche am 11. und 14. September zum Treffpunkt für Lichtskulpturen des Cottbuser Künstlers Jörn Hanitzsch und bei einem Jazz-Konzert mit „Kit Downes“ aus England. Am 17. September, 15 Uhr, will der polnische Schnellzeichner Tomasz Wolozyn sein Publikum begeistern.

Abschließender Höhepunkt ist die Finassage am 18. September, 16 Uhr, mit der traditionellen Kunst-Auktion. Hier sollen rund 80 Kunstobjekte unter den Hammer kommen. Noch bis zum 3. Oktober ist die Anfang August eröffnete Karikaturen-Freiluftausstellung „Cartoonair im Spreewald“ mit über 200 „Bewegten Bildern“ im Lübbenauer Schlosspark zu sehen.

Abschließender Höhepunkt ist die Finassage am 18. September, 16 Uhr, mit der traditionellen Kunst-Auktion. Hier sollen rund 80 Kunstobjekte unter den Hammer kommen. Noch bis zum 3. Oktober ist die Anfang August eröffnete Karikaturen-Freiluftausstellung „Cartoonair im Spreewald" mit über 200 „Bewegten Bildern" im Lübbenauer Schlosspark zu sehen.