Garde-Junioren lassen den Adler steppen

Vereine aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern präsentieren sich zur Fernsehgala in der Cottbuser Stadthalle. Mehrere 100 Mitwirkende, viele Prinzenpaare und auch zahlreiche Ehrengäste aus Berlin, Brandenburg und Sachsen gestalten ein Programm der Superlative. Und mittendrin die Garde-Junioren aus Schwarzheide. „Das war ein langer Tag für die Mädels“, weiß Trainerin Daniela Langner.

Der Tag in Cottbus ging für die 11- bis 15-jährigen jungen Tänzerinnen um 9 Uhr los und endete um Mitternacht. „Wir mussten auch laufend Nachschminken, das war schon ein aufregender Tag“, schmunzelt die Trainerin. Natürlich gab es auch noch andere Herausforderungen zu meistern: „Mit so vielen Tänzerinnen auf der Bühne zu stehen war schon eine Herausforderung“, rollt Vivien (14) aus Lauchhammer mit den Augen. Trotzdem ist sie sich sicher: „Ich würde es immer wieder mitmachen.“

Die Idee wurde gemeinsam mit dem Karneval Verband Lausitz (KVL) und dem rbb geboren. „Natürlich waren wir sofort mit dabei, als wir gefragt wurden“, so Dr. Hubert Lerche, Ehrenpräsident des SCC. Für die Garde-Junioren bedeutete dies, dass neben den zweimaligen Trainings in der Woche, für das eigene Programm, noch zusätzliche Termine für das rbb-Event gefunden werden mussten. Auch für Trainerin Daniela Langner, die hauptberuflich als Schwimmmeisterin in Bad Liebenwerda, im Wonnemar, tätig ist, bedeutete das, Choreografien absprechen, und neue Termine zum gemeinschaftlichen Training zu finden.

Als gemeinsamen Trainingsort wurde Großräschen auserkoren: „Der Ort lag sozusagen in der Mitte der Teilnehmer, so hatte jeder den gleichen Fahraufwand“, so die Trainerin. Mit zwei Tänzerinnen wurde dann die gemeinsame Choreografie erarbeitet, ehe gemeinschaftliche Trainings auf der Tagesordnung standen. Zum Aufzeichnungstermin waren dann alle ziemlich aufgeregt: „Man fühlte sich von den vielen Kameras total beobachtet“, lacht Lilly. Viven empfand das ständige Lächeln als anstrengend: „Man wusste ja nie, ob man von der Kamera gefilmt wurde, also mussten wir ein Dauerlächeln aufsetzen“, erinnert sich die Schülerin.

Trotzdem lief alles sehr professionell ab und der volle Saal in der Cottbuser Stadthalle spornte alle zur Höchstleistung an: „Ich habe die vielen Zuschauer vor lauter Scheinwerfer und Aufregung gar nicht gesehen“, gesteht die 11-jährige Lilly. Den erfolgreichen Auftritt der Junior-Garde aus Schwarzheide, bei der rbb-Show „Heut steppt der Adler“, kann man am 3. März um 20.15 Uhr im rbb-TV verfolgen. Davor nehmen noch die SCC-Tänzerinnen am großen Rosenmontagsumzug in Cottbus teil: „Für uns ist das der Abschluss der Saison, aber trainiert wird weiter“, lächelt die Trainerin.