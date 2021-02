Filmemacher von morgen gesucht

thesis sentence generator http://www.erlebnisparadies.at/?the-importance-of-customs-and-traditions-essay Free what are the disadvantages of us foreign aid dissertation sur la culture gnrale Am 29. Januar endete in Lübbenau die 2021er Ausgabe des größten Brandenburger Kinderfilmfestes – digital und genauso erfolgreich wie in den vergangenen Jahren.

Vom 22. bis 29. Januar wurden fünf Spielfilme für Kinder und Jugendliche gezeigt. Darunter »Unheimlich perfekte Freunde«, »Fritzi - eine Wendewundergeschichte«, »Mein Freund, die Giraffe« und »Sophie Scholl- Die letzten Tage«.

Mit dem Film »Wintertochter« - Gewinner des Deutschen Filmpreises 2012 in der Kategorie »Bester Kinder- und Jugendfilm« und vielfach international ausgezeichnet - endete das erstmals nur in rein digitaler Form, größte Filmfestival für Kinder und Jugendliche im Land Brandenburg am 29. Januar.

Aus dem Studio der AWO Medienbildung JIM Brandenburg Süd in Lübbenau, wurde auch das Rahmenprogramm mit abschließenden Filmbesprechungen live übertragen. Mehr als 250 Teilnehmer und eine lange Liste mit tollen Feedbacks in der Hand, bescheinigen dem »Kinderfilmfest Lübbenau digitalé« einen großen Erfolg. »Wir werden diesen Weg weiter beschreiten. Sowohl der FilmSeenSommer als Kino im ländlichen Raum, als auch das J I M Filmfestival in Lübbenau im September stehen vor der Tür. Auch dabei werden wir digitale Angebote an Kinder und junge Menschen in Südbrandenburg richten. Schon heute suchen wir die jungen Filmemacher von morgen. Bis zum 31. März läuft unsere Kurzfilm-Challenge für jeden Interessierten. Wir wollen Kinder und Jugendliche dazu motivieren, ihren Kulturbetrieb selbst zu gestalten und bieten Workshops und Wandertage an, bei denen wir dazu anleiten, selbst Filme zu drehen. Natürlich auch in digitaler Form.«, so Dirk Blaschke von der AWO Medienbildung JIM Brandenburg Süd.

Kinderfilmfest

Anmeldungen/Infos:

AWO Medienbildung JIM Brandenburg-Süd (Alexander-von-Humboldt-Straße 43 in 03222 Lübbenau)

0177/ 3840923

jim@awo-bb-sued.de

Instagram/Internet: