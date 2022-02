Der kleine Prinz â€“ die Reise in sich selbst

Sportler des Jahres 2021

Dresden. Zum 29. Mal werden Dresdens Sportler des Jahres gesucht. Trotz Einschränkungen gab's in 2021 glänzende Erfolge auf nationaler und internationaler Bühne. Die Abstimmung erfolgt ausschließlich online unter www.ssb-dresden.de. Bis 28. Februar kann zwischen je zehn Kandidaten in den Rubriken Sportlerin, Sportler und Mannschaft gewählt werden. Das Online-Votum geht zu zwei Dritteln in die Wertung ein, das übrige Drittel kommt von einer Jury. Die Ehrung erfolgt in einem feierlichen Rahmen. Die Gala des Dresdner Sports muss coronabedingt leider auch in diesem Jahr entfallen. Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.