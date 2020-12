Corona: Keine Entspannung im Klinikum Niederlausitz

Allein im Dezember habe das Klinikum Niederlausitz 51 Patienten weitläufig in andere Krankenhäuser verlegt, unter anderem nach Berlin, Bad Saarow, Strausberg, Luckau, Eisenhüttenstadt, Frankfurt/Oder oder Guben, um weiter aufnahmefähig für alle Notfall- und Akutpatienten in der Region bleiben zu können. Allein 23 Covid-19-Patienten seien in dieser Woche von anderen Krankenhäuser aufgenommen worden, die meisten in Berlin. Die steigende Inzidenz im Landkreis Oberspreewald-Lausitz bilde sich in den Patientenzahlen in den Pandemie-Bereichen des Klinikums Niederlausitz ab: Waren in der Vorwoche noch durchschnittlich 43 Covid-19-Patienten auf einer der drei Isolationsstationen in Behandlung, stieg die Zahl in dieser Woche auf durchschnittlich 45 Covid-19-Patienten pro Tag.

Die Priorisierung von Patienten nach Sichtungskategorien wie bei einem Massenanfall von Verletzten (MANV) kam im Klinikum Niederlausitz bislang nicht zum Einsatz. Geschäftsführer Tobias Vaasen dazu: „Unser oberstes Ziel ist es, die Notfallversorgung im Landkreis trotz der steten Zunahme an Covid-19-Patienten aufrechtzuerhalten. Wir können im Moment und so lange wir aufnahmefähig sind alle unsere Patienten adäquat versorgen. Jeder einzelne hat es in der Hand, die Inzidenz durch das Einhalten der geltenden Hygieneregeln zu senken und so dazu beizutragen, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Wir und jeder, der unsere Hilfe benötigt, sind auf die Einhaltung der Regeln angewiesen!“

Die Situation bleibe vor allem auf der Intensivstation angespannt: Am heutigen Freitag waren laut Kristin Dolk 16 Intensivbetten belegt, davon zwölf mit Covid-19-Patienten. Regulär halte die Intensivstation des Krankenhauses Senftenberg acht Betten vor. Aufgrund der unverändert angespannten Personalsituation sowohl im Pflegedienst als auch im Ärztlichen Dienst könnten nicht alle zur Verfügung stehenden Pandemiebetten und Beatmungsplätze mit Patienten belegt werden. In den vergangenen sieben Tagen wurden 36 Mitarbeiter der Klinikum Niederlausitz GmbH positiv auf SARS-CoV-2 getestet, das waren drei weniger als in der Vorwoche, informiert Dolk.

Die Mitarbeiter besonders in den Pandemie-Bereichen und in der Notaufnahme würden immer mehr Unterstützung durch Helfer erhalten. Nach dem Aufruf nach Unterstützern durch das Klinikum am 5. Dezember 2020 haben sich laut Dolk mittlerweile 180 Helfer gemeldet. 29 von ihnen seien bislang als Hilfskräfte eingestellt worden. Viele davon hätten bereits Seite an Seite mit examinierten Fachkräften bei der Patientenversorgung und Stationsorganisation unterstützt. 20 weitere Einstellungen, die aus dem Ausruf resultieren, würden unmittelbar bevorstehen. Auch der DRK Landesverband Brandenburg e.V. stehe dem Klinikum zur Seite: Fünf Einsatzkräfte der Hilfsorganisation entlasten laut Kristin Dolk die Klinikums-Mitarbeiter in der Notaufnahme, auf der Intensivstation und in der Pflege unter anderem bei der Aufnahme und Verlegung von Patienten, so dass sich die examinierten Kranken- und Gesundheitspfleger vorrangig auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

