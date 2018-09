Calauer können sich am Fahrradklima-Test beteiligen

Firebirds entern die BallsportArena

Dresden. Mit den großen 50er-Jahre-Hits von Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Fats Domino bis zu den Beach Boy gastieren die Firebirds am 9. November ab 20 Uhr in der BallsportArena Dresden. Die Handballfelder der Ballsportarena dienen in dieser Nacht als riesige Tanzfläche. Bereits vor Konzertbeginn sowie zwischen den Live Acts zeigt DJ und Tanztrainer Carsten Hepcat das kleine Einmaleins des Rock ´n` Roll, damit tanzfreudiges Publikum so richtig abrocken kann. Alternativ gibt es Sitzplätze im Rang. Weiblicher Stargast ist die glamouröse Sängerin Kiki De Ville aus England. Ihr Herz und ihre Stimme sind - so heißt es auf ihrer Facebookseite - genauso groß wie ihre Oberweite. Sie wird die Firebirds im nächsten Jahr auch auf ihrer Burlesque Tour begleiten. Außerdem haben sich die Firebirds die zehnköpfige Band "Ray Collins´ Hot -Club" eingeladen und werden die Halle mit ihnen gemeinsam zum Beben bringen. Der "Hot Club" ist in der weltweiten Tanzszene legendär und für sehr temperamentvolle Konzerte bekannt. Sieben Alben hat die Band bereits veröffentlicht, sie ist in 30 Ländern aufgetreten und hat an drei Kinofilmen, darunter "Honig im Kopf", mitgewirkt. Auch einige Musiker des "Firebirds Rockestra" sind dabei. Sie hatten die Band vor einem Jahr auf ihrer 25-Jahre-Jubiläumstour mit Orchester begleitet. Tickets: An allen bekannten VVK-Stellen, auch beim WochenKurier. Mit den großen 50er-Jahre-Hits von Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Fats Domino bis zu den Beach Boy gastieren die Firebirds am 9. November ab 20 Uhr in der BallsportArena Dresden. Die Handballfelder der Ballsportarena…