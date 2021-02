Bald ein mÃ¶gliches Corona-Impfzentrum im Landkreis?

If you wonder where to The Negative Effects Of Homework online, review our website right now. In fact, writing a thesis paper is the most difficult type of assignment in academic world. You will need to show some drafts to your professor. It is not a problem, because we can provide you with ready thesis parts. Also, we understand that the payment sometimes can be very hard for students budget. Hence, we offer Am 14. Januar hatte die Landesregierung Brandenburg verkündet, auch in den bislang nicht vorgesehenen Landkreisen ein Impfzentrum zu errichten. Hierzu zählt auch der Landkreis Oberspreewald-Lausitz (OSL), teilt Landkreis-Sprecherin Sarah Werner mit.

Jetzt besichtigte auf Initiative der Kreisverwaltung eine Delegation, bestehend aus OSL-Gesundheitsdezernent Alexander Erbert und Vertretern des Bereiches Brand- und Katastrophenschutz, der BASF Schwarzheide GmbH sowie des Klinikums Niederlausitz das Impfzentrum in Cottbus, um sich über Details zu informieren.

Bereits zu Beginn der Diskussion zu möglichen Corona-Impfungen hatte OSL-Landrat Siegurd Heinze nach Abstimmung mit der Geschäftsführung der BASF Schwarzheide im November 2020 unter anderem das Kulturhaus in Schwarzheide ins Gespräch gebracht. Der Standort wurde unter anderem aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage, der Größe und der technischen Voraussetzungen priorisiert. Heinze: »Wir sind bereit, uns der Umsetzung eines Impfzentrums im Landkreis anzunehmen und dies voranzutreiben. Voraussetzung ist jedoch, dass das Land verlässlich und ausreichend Impfstofflieferungen bereitstellen kann.«