BadespaÃŸ fÃ¼r lau im Freibad Ortrand

Kinder und Jugendliche sollen - gerade in diesen Zeiten - einen unbeschwerten und fröhlichen Sommer erleben dürfen. Darum haben Bürgermeister im Amt Ortrand gemeinsam mit dem Amtsdirektor beschlossen, allen 324 Grundschulkindern freien Eintritt im Ortrander Freibad zu schenken.

Die Schüler erhalten kostenfrei eine Jahresmitgliedschaft im Verein der Wassersportgemeinschaft Niederlausitz. Über die Grundschulen bekommen die Kinder eine Einverständniserklärung. Mit der von den Eltern ausgefüllten Erklärung können sie sich ihre Mitgliedskarte beim Verein abholen und haben anschließend den ganzen Sommer über freien Eintritt im Freibad. Der Verein bereitet gerade die kommende Badesaison vor. Beginnen soll die Saison am 19. Juni 2021.