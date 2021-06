Reporter auf Vereinsvisite

Help With Writing A Essay For Scholarships Online > Why is PhD Dissertation Writing a Complex Task for Many Students? Writing a premium quality PhD dissertation is a particularly difficult task, which requires much time and efforts. The student should know the theoretical material perfectly, as well as be able to apply his practical writing skills. Writing a PhD dissertation requires much research work along with Im Herbst 2020 konnte sich die pferdebegeisterte Ärztin und Tierheilpraktikerin Dr. Monika Koch-Engel ihren Lebenstraum erfüllen. Als das Objekt zum Verkauf stand, griff sie zu und bietet nun auf knapp 12.000 Quadratmetern für derzeit vier Ponys und zwei Großpferde ein kleines Pferdeparadies.

Vieles ist bereits geschafft, so wurde der Boxenstall komplett renoviert und ein gemütliches Reiterstübchen mit anschließender Beratungspraxis für Pferde eingerichtet. Die Sattelkammer erstrahlt in neuem Glanz und ein kleines Gäste- und Ruhezimmer ist im Aufbau. Das Haupthaus wurde beräumt und soll sich zum Künstler- und Seminarhaus mausern. Im Nebengebäude sind die Heulager, Futterkammer mit »Pferde-Küche« sowie die Pferde-Apotheke untergebracht.

Dennoch bleibt noch viel zu tun, so sollen das Haupthaus als Künstler- und Seminarhaus genutzt werden und Gastpaddocks für Wanderreiter und Pferde von Seminarteilnehmern entstehen. Dies kann natürlich nicht ohne die Hilfe von engagierten Helfern geschehen. Daher entstand im Februar diesen Jahres der neue gemeinnützige Verein »Pferde-GUT-Saxdorf e.V.«, der sich aktuell in der Gründungsphase befindet.

Ziel des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere von Pferden und Ponys. Dieser Zweck wird verwirklicht durch Anwendung, Realisierung und Optimierung artgerechter Haltung, Pflege, Umgang, Fütterung, Beschäftigung, Gesunderhaltung von Pferden und Ponys, ebenso wie - wenn notwendig - die Betreuung (chronisch) erkrankter Pferde. Der Verein öffnet sich bewusst nach außen und bietet die praktische und theoretische Vermittlung und Weitergabe dieser Kenntnisse und Fähigkeiten an Kinder, pferdebegeisterte Erwachsene und diesbezüglich alle interessierten Menschen.

Im Einzelunterricht oder in den Seminaren sind dabei keine Grundkenntnisse erforderlich. »Uns geht es vor allem um die Beziehung zu einem Lebewesen, das in der Interaktion mit dem Mensch sehr viele positive Erfahrungen vermitteln kann«, so Dr. Koch-Engel, die erste Vorsitzende des Vereins. »Es geht darum, eigene Stärken und Schwächen kennen zu lernen und diese auch beim Gegenüber zu akzeptieren«, fährt sie fort, »denn auch alle unsere Ponys und Pferde haben ihre eigene, zum Teil traurige Vorgeschichte, die sie meist durch Menschenhand erfahren haben. Hier dürfen sie aufblühen und ihr Pferdedasein in vollen Zügen genießen.«

Der Verein bietet unter anderem folgende Aktivitäten an: Natürlicher Umgang – die Pferdesprache lernen, Horsing, Horse Hiking, Meditation und Pferde, Klangmassage für Pferde, Bodentraining – Yoga fürs Pferd, Kommunikation an der Longe, Freiheitsspiele, Reiten entwickeln im Sinne des Pferdes, Horse Walking, Erste Hilfe am Pferd.

Kontakt und Anmeldung unter 0152/ 036 084 64.