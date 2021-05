Lokomotive Uebigau lÃ¤sst Funken sprÃ¼hen

When you face hard times in college and assignments become too difficult, the only way to keep your high grades is to http://www.alpinemetaltech.com/?unisg-master-thesis from our Das weitläufige Areal des SV Lok Uebigau beansprucht nicht nur viel Zeit für die Bewirtschaftung, es ist auch entsprechende Technik notwendig. Für einen Teil der Arbeiten kann der Verein zwar im drei- bis vierwöchigen Abstand auf die Hilfe des städtischen Bauhofs zurückgreifen, dennoch sei es nicht zu schaffen, diese Aufgabe in angemessenem Umfang zu erfüllen, schreibt der Vorstand des SV Lokomotive Uebigau e.V.: »Unser Equipment ist mit einem kleinen und knapp 20 Jahre alten Rasentraktor mehr als mangelhaft. Dies lässt den Schluss zu, dass an der Stelle eine Neuinvestition dringend erforderlich ist. Mit der Unterstützung der Sparkasse Elbe-Elster haben wir deshalb auf der Plattform 99Funken.de ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen, mit dem dieses Ziel umgesetzt werden soll. Die Fundingschwelle beträgt 5 000 Euro, was den Anschaffungskosten für einen Rasentraktor, in der für uns passenden Größenordnung, entspricht. Alles was darüber hinaus geht soll für die Anschaffung von notwendigem Zubehör, wie z.B. Vertikutierer und Belüfter, verwendet werden. So sind wir nicht nur in der Lage die Grünflächen zu mähen, sondern können auch den Rasenplätzen umfängliche Pflege bieten, welche definitiv den größten Aufwand verursacht.«

Der Schritt sei zwingend erforderlich um die Bedingungen für alle Sportler und auch Besucher des Vereinsgeländes attraktiv zu gestalten. Nachdem 2019 mit der Installation der automatischen Rasenbewässerung auf beiden Plätzen ein erster Meilenstein erreicht wurde, ging es 2020 mit der Erweiterung des Vereinsheims und der Renovierung der Heimkabinen weiter voran. Mit dem neuen Rasentraktors wäre es möglich, das Vereinsgelände in einem ordentlichen Zustand zu halten. Das Projekt läuft bis zum 12. Juni. Bereits für geringe Beträge gibt es attraktive Prämien.

Alle weiteren Infos zum Projekt sind unter www.99funken.de/bester-freund-des-platzwarts zu finden.