BlÃ¼tenkÃ¶nigin rÃ¤t jetzt zum Winterschnitt der JungbÃ¤ume

Schutz vor Kriminalität im Alter

Ob nun der sogenannte »Enkeltrick«, Diebstahl beim Geldabheben, Betrügereien an der Haustür, Abzocke bei gestellten Telefonanrufen oder falsche Polizisten: Die Bandbreite an Delikten, mit denen Kriminelle versuchen, Senioren zu schädigen, ist groß. In einem kostenlosen Online-Vortrag am 10. Februar, 19 Uhr, wird Hauptkommissar Rüdiger Heil vom Landeskriminalamt NRW im Namen der Alloheim Senioren Residenzen aufklären, was in diesen Fällen zu tun ist und wie man sich dagegen schützt. Teilnahme: www.alloheim.de/veranstaltung-heil Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.Ob nun der sogenannte »Enkeltrick«, Diebstahl beim Geldabheben, Betrügereien an der Haustür, Abzocke bei gestellten Telefonanrufen oder falsche Polizisten: Die Bandbreite an Delikten, mit denen Kriminelle versuchen, Senioren zu schädigen, ist groß. …