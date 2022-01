Orchester auf Premierenkurs

Dennoch brannte auch im zweiten Corona-Jahr das Feuer in der »Musikschmiede Elbe-Elster«, wenngleich auch auf kleiner Flamme. »Nach langer Pause durften wir uns im September noch auf ein Kurkonzert in Bad Liebenwerda freuen, was unseren geschundenen Musikerseelen entsprechend guttat. Das war es dann aber auch schon - keine Herbstfeste, keine Weihnachtsmärkte – eigentlich unsere musikalische Saison«, so Voigt, der den Verein vor 14 Jahren gegründet hat.

Was nicht heißen soll, dass die Instrumente seines paritätisch besetzten Klangkörpers (50 Prozent Frauenanteil) stumm blieben: »Man muss halt aus jeder Not eine Tugend machen. So konnten wir wieder mehr Zeit in unsere Kreativität investieren, besonders in unser jüngstes Projekt, was schon seit 2020 im Notenschrank liegt.« Ein bunter Strauß der schönsten Musicalmelodien soll es sein, den die Instrumentalisten ihrem treuen Publikum binden wollen. Unter musikalischer Leitung von Julian Wiegner (23) wird daran bereits seit Wochen geprobt. »Wir orientieren uns dabei hauptsächlich an den Originalarrangements und Notationen der großen Musical-Komponisten und Stars der Szene«, freut sich der Medizinstudent schon jetzt auf die Premiere.

Eine Premiere, die eigentlich schon jetzt über die Bühne gehen könnte, wie sich der WochenKurier bei seiner jüngsten »Visite« des Vereins überzeugen durfte. Wann sie jedoch tatsächlich stattfinden kann, hängt aber wohl noch etwas vom Alphabet der Griechen ab. Voigt dazu: »Mit der Beantwortung von Buchungsanfragen sind wir zwar noch ein wenig vorsichtig, nehmen sie aber dennoch mit viel Optimismus in unseren Spielplan auf.« Doch nicht nur Anfragen, auch neue musikalische Mitstreiter würden gern aufgenommen. Wer ein Instrument spielen kann, sei beim »Musikschmiede Elbe-Elster e.V.« immer gern gesehen, erklärt Orchesterleiter und Orgelbaumeister Andreas Voigt.

