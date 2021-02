Solidarisch durch die Zeit

Polizist zieht Badehose an und rettet Wildgans

Görlitz. „Pack die Badehose ein" von Cornelia Froboess ist bei den aktuellen Temperaturen sicher nicht das erste Lied, dass einem in den Sinn kommt, wenn man sich auf den Weg zum Berzdorfer See macht. Sich in das eiskalte Wasser zu wagen, ist momentan nur was für abgehärtete Zeitgenossen. Zu denen zählt offenbar auch ein Görlitzer Polizist. Der ist am Mittwochnachmittag zum Retter geworden und hat eine Wildgans aus dem Eis befreit. Eine Spaziergängerin meldete das offenbar im Brucheis festgefrorene hilflose Tier. Polizisten entdeckten das Federvieh etwa zehn Meter entfernt vom Ufer der Strandpromenade. Nach kurzer Lagebeurteilung zögerten die Beamten nicht und funkten ins Revier: „Wir fahren jetzt Seil und Badehose holen." Kurze Zeit später begab sich der 44-jährige Polizeihauptkommissar Danilo Jander bei etwa fünf Grad Außentemperatur in das eiskalte Wasser und bahnte sich den Weg zu dem Tier. Nach einem kurzen Kneippbad übergab er die gerettete Wildgans in die Obhut seiner Kollegin. Das Tier erholte sich schnell und machte sich nach einer Nacht im Gewahrsam des Polizeirevieres wieder auf in die freie Wildbahn.