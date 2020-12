Orgelbauer holt Bundessieg nach Brandenburg

Dissertation Discussing Statistics - authentic reports at moderate costs available here will make your studying into pleasure All sorts of writing services Damian Schütze aus Thalberg hat alle Register gezogen und beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks bewiesen, dass er Deutschlands bester Orgel- und Harmoniumbauer ist. Er wurde damit 1. Bundessieger in diesem Beruf.

Vor seiner Ausbildung zum Orgel- und Harmoniumbauer hatte Damian Schütze ein Praktikum bei einem Klavierbauer absolviert. »Das sind Fabrikfirmen. Man arbeitet den ganzen Tag nur an einer Sache. Dabei fehlte mir die Abwechslung«, schildert der 22-Jährige. »Die Orgel dagegen gibt es nicht zweimal.« Die Architektur der Kirchen und Konzertsäle, die Raumgröße und Tragfähigkeit sind Voraussetzungen für diese großen Instrumente. Sie unterscheiden sich in den Abmessungen und in der Klangcharakteristik. Die unterschiedlichsten Arbeitsorte machen den zusätzlichen Reiz dieser Tätigkeit aus.

»Unser Unternehmen macht alles selbst. Wir haben ein breites Leistungsspektrum, vom Bau oder Restauration einer Orgel bis zur Wartung. Das prägt die handwerklichen Fertigkeiten besonders gut aus. Gerade bin ich in unserer Pfeifenwerkstatt tätig. Die Arbeiten sind sehr spezifisch, da wir anders vorgehen, als es etwa ein Tischler beim Bau von Holzpfeifen tun würde«, berichtet Damian Schütze.

Hinzu kommen die musikalischen Fähigkeiten. »Man muss eine Orgel stimmen können, entweder nach dem Gehör oder mit dem Stimmgerät«, so der junge Orgelbauer, der darin ganz besonders geübt ist. Als Organist spielt er die Orgeln in Merseburg oder Bad Dürrenberg zu den Gottesdiensten. »Mir macht es Spaß. Besonders die tieftönigen romantischen Klänge, die durch den Raum gehen, spiele ich sehr gern.« Als Abschlussarbeit seiner Gesellenausbildung hatte der Bundessieger einen Blasebalg für die Orgel gebaut, der einen konstanten Druck in der Orgel ermöglicht.

Die Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt GmbH aus Bad Liebenwerda bildet kontinuierlich aus. »Damian Schütze besitzt ein großes Engagement und beschäftigt sich mit dem Instrument Orgel auch außerhalb der Arbeitszeit. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Ausbildung mit so einem Ergebnis zu krönen«, lobt Geschäftsführer Dr. Markus Voigt den Erfolg seines Gesellen. Zu den Projekten, die die Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt GmbH zurzeit ausführt, gehören Restaurierungen der Orgel in der Nathanaelkirche in Leipzig Lindenau, aber auch Arbeiten in Essen, Hanau, Cottbus, Berlin-Biesdorf oder Wiederau.