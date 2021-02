Lesen im Elbe-Elster-Bibnetz

Write Your Own Story Online - Top reliable and trustworthy academic writing aid. Enjoy the merits of qualified writing help available here Forget about those Aufgrund der andauernden Schließzeiten von Bibliotheken verbunden mit den Eindämmungsverordnungen des Landes Brandenburg, ist auch die Stadtbibliothek Finsterwalde seit dem 18. Dezember geschlossen. Aus diesem Grund hat sich die Stadtbibliothek neue Wege überlegt, um nicht nur Interessierte über die Elbe-Elster-Bibnet zu gewinnen, sondern um auch Bestandskunden die Möglichkeit ihrer Ausweisverlängerung zu geben.

Im Elbe-Elster-Bibnet haben Kunden die Möglichkeit 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bequem von zu Hause oder von unterwegs eine große Bandbreite von digitalen Medien auszuleihen bzw. herunterzuladen.

Es steht Ihnen eine breite Auswahl an eBooks, ePaper, eAudios und eVideos zur Verfügung. Dafür ist eine Anmeldung in einer teilnehmenden Bibliothek im Elbe-Elster-Kreis nötig. Wenn Sie das Angebot nutzen wollen, melden Sie sich gerne bei der Stadtbibliothek Finsterwalde (Telefon: 03531/ 20 70 oder E-Mail: bibliothek@finsterwalde.de), um alle weiteren Informationen zur Anmeldung oder zur kontaktlosen Ausweisverlängerung zu bekommen.

Bitte beachten: Jahresbeitrag wird fällig.