Landkreis einigt sich mit Kommunen bei Notfallbetreuung

Geputzte Spielplätze und neue Spielboxen

Radebeul. Mitglieder der Radebeuler CDU griffen am Samstag (9. Mai) zu Besen und Schaufen und säuberten die Spielplätze an der Paul-Gerhardt-Straße, an der Steinbachstraße und an der Hoflößnitz. Zwei Müllsäcke wurden gefüllt, das Sandspielzeug gereinigt und mit gespendeten neuen Teilen aufgefüllt. Die CDU-Radebeul hatte im Mai 2018 auf den Spielplätzen an der Paul-Gerhardt-Straße und der Steinbachstraße Sandspielzeugboxen aufgestellt und entsprechend mit Spielsachen für die Kleinen bestückt. Im April 2019 folgte der Spielplatz am Mohrenhaus. In den nächsten Wochen sollen weitere neue Sandspielzeugboxen aufgestellt werden, vorzugsweise auf der Schildenstraße am Karl-May-Museum. Wie CDU-Chef Werner Glowka mitteilt, wünschen sich viele Eltern für den Spielplatz Paul-Gerhardt-Straße eine stärkere Kontrolle des Ordnungsamtes in den Abendstunden, da dieser Platz dann häufig als Jugendtreff mit teilweise lauter Musik und mit unerwünschten Hinterlassenschaften genutzt werde.