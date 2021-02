Erst Â»appenÂ« - dann essen

Gewächshäuser voller Frühling

Meißen. Liebevoll streicht Alexander Bernhardt über die jungen Tulpenknospen. „Auch in diesem Jahr bringen wir wieder über 12.000 Zwiebeln in über 20 verschiedenen Sorten zum Blühen" schwärmt der Inhaber der Gärtnerei Bernhardt und freut sich, dass nun die Gärtner-Saison wieder beginnt. Der bevorstehende Valentinstag macht dabei den Auftakt. Schon seit Ende Januar werden jeden Morgen weit über 200 Tulpen und Narzissen geerntet und in farbenfrohen Sträußen verkauft. „Nur frisch geschnitten halten sie garantiert lange durch" bestätigt uns Alexander. Mit Schnittblumen und Pflanzen aus den eigenen Gewächshäusern, einer sorgfältigen Auswahl ergänzender Blumen und Accessoires steht die Gärtnerei Bernhardt für regionalen Anbau und kreativer Floristik. Sie ist damit der perfekte Ansprechpartner für Ihre Blumengrüße an die Liebsten und allen, denen Sie am 14. Februar vielleicht auch einfach mal Danke sagen möchten. Kunden, die dafür nicht in die Gärtnerei kommen können, steht die Website www.gartenbau-bernhardt.de zur Verfügung. Dort oder per Telefon (03521/737589) können Blumengrüße aller Art zur Selbstabholung oder Lieferung bestellt werden. Kontakt Alexander Bernhardt Gärtnerei & Blumenhaus Bernhardt Dresdner Str. 123 | 01662 Meißen Tel. 03521/737589 info@gartenbau-bernhardt.de Liebevoll streicht Alexander Bernhardt über die jungen Tulpenknospen. „Auch in diesem Jahr bringen wir wieder über 12.000 Zwiebeln in über 20 verschiedenen Sorten zum Blühen" schwärmt der Inhaber der Gärtnerei Bernhardt und freut sich, dass nun die…