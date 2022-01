Ergebnisse des Regionalwettstreits

»Lotte« wieder da

Ex-DDR-Nationalspieler Matthias (Lotte) Müller ist in die Weinstadt zurückgekehrt. Der 67-Jährige wird sich künftig im Verein RBC 08 für den Radebeuler Kickernachwuchs engagieren. Müller, der hier bereits von 2014 bis 2019 erfolgreich die erste Herrenmannschaft trainiert hatte und dem in der Zeit auch der Aufstieg in die Landesliga gelang, heftet sich nun wieder das RBC-Logo an die Brust. Als Fußballlehrer übernimmt »Lotte« das Perspektiv- und Talentetraining, er wird die besten Spieler aus den A- und B-Junioren im individuellen Kleingruppentraining regelmäßig ausbilden – eine Aufgabe, die er bereits bei der SG Dynamo Dresden inne hatte. Dort war er u.a. mit Ransford Yeboah Königsdörffer erfolgreich, der jetzt im Profikader der SGD ist. Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.Ex-DDR-Nationalspieler Matthias (Lotte) Müller ist in die Weinstadt zurückgekehrt. Der 67-Jährige wird sich künftig im…