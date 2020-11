Bauchentscheidung nicht bereut

In this topic, we are going to talk about dissertations and how you can Buying School Papers Online. We all know that the dissertation is the last step before you get that Ph.D. The Ph.D. always requires a special doctoral effort such as the dissertation and we know that you will certainly have a good look on the Internet before you seek any help. That is why we chose to write about our services Maria Bührig gehörte zu den ersten Studenten, die im Sommersemester 2015 das Medizinstudium an der neu gegründeten Medizinischen Hochschule Brandenburg »Theodor Fontane« (MHB) aufnahmen. Sie erhielt Stipendien durch das Elbe-Elster Klinikum sowie den Landkreis Elbe-Elster und befindet sich derzeit in den letzten beiden Semestern ihres Medizinstudiums, dem sogenannten Praktischen Jahr. »Das Praktische Jahr ist in drei Tertiale aufgeteilt, die jeweils rund vier Monate dauern. Tertiale in der Chirurgie und der Inneren Medizin sind Pflicht, das dritte ist frei wählbar«, erläutert die angehende Medizinerin die Regularien.

Gegenwärtig absolviert sie ihr zweites Tertial in der Inneren Medizin im Krankenhaus Herzberg. »Ich habe mich sehr auf die Zeit in Herzberg gefreut. Man kennt sich inzwischen untereinander, da ich bereits mehrere Stationen und Phasen meines Studiums in Herzberg absolviert habe. Das Team ist toll und die Atmosphäre sehr familiär. Die Ausbildung und die Weiterbildungsmöglichkeiten am Elbe-Elster Klinikum lassen so gut wie keine Wünsche offen«, erzählt die 32-Jährige voller Begeisterung.

Bis Ende Dezember ist sie noch im Krankenhaus Herzberg tätig, danach macht sie ihr drittes Tertial im Bereich Allgemeinmedizin. Anschließend steht das dritte Staatsexamen an und sie kann als Assistenzärztin ihre praktische Tätigkeit aufnehmen. Ihr Weg wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ins Herzberger Krankenhaus führen. Denn mit dem Stipendium verpflichtete sie sich einst für fünf Jahre im Elbe-Elster Klinikum tätig zu werden. »Ich habe diese Bauchentscheidung von damals nie bereut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Facharztausbildung es werden soll, aber der Inneren Medizin möchte ich gern erhalten bleiben«, wagt Maria Bührig einen Blick in die Zukunft.

Vor allem der Bereich der Gastroenterologie hat es ihr angetan. Das ist ein Teilbereich der Inneren Medizin, der sich mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber und der zum Verdauungstrakt gehörenden Hormondrüsen wie der Bauchspeicheldrüse beschäftigt. »In diesem Bereich kann ich zum Beispiel durch die Endoskopie nah an den Patienten arbeiten und sehe sofort ein Ergebnis«, erklärt die junge Frau. Das sei ihr besonders wichtig und entspricht ihrem beruflichen Werdegang, der als Krankenschwester begann. Das Elbe-Elster Klinikum unterstützt als Akademisches Lehrkrankenhaus die MHB und fördert kontinuierlich Studierende.