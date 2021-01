Auch Mode ist ein verderbliches Gut

Johanniter vergrößern Testzentrum

Heidenau. Um der Nachfrage an Covid-19-Antigen-Schnelltests nachzukommen, bauen die Johanniter Dresden ihre Testkapazitäten aus. »Wir haben das Testzentrum in Heidenau umgebaut, sodass uns jetzt mehrere Warteräume und zwei große Testzimmer mit je vier Testkabinen zur Verfügung stehen. Hinzu kommt ein digitales Wartesystem, damit wir mehr Menschen schneller testen können«, erklärt Roy-Udo Heim, Verantwortlicher für die Testzentren. Neuerdings sind auch PCR Testungen in der Dienststelle AKKON möglich. Dafür arbeiten die Johanniter mit der DKMS zusammen. Auch vom Gesundheitsamt angeordnete PCR-Tests können hier durchgeführt werden. Die Terminbuchung erfolgt online. Spontane Tests sind – mit etwas Wartezeit – jedoch auch möglich. Kontakt: Corona Testzentrum Heidenau, Zschierener Str. 5, 01809 Heidenau (AKKON) Tel. 0351 / 20914-44 Mail: bildungszentrum-dresden@johanniter.de Infos und Termine: www.johanniter.de/coronatest-dresden