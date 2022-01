Ansturm auf StandesÃ¤mter erwartet

Hatten sich im Vorjahr rund 50 Paare auf eine Ehe eingelassen, rechnen Evelin Gärtner, Dieter Hennig, Viktoria Weller, Martin Exner und Elsterwerdas Bürgermeisterin Anja Heinrich mit einem kleinen Ansturm auf die Trauzimmer der Region.

Zum Standesamtsbezirk Elsterwerda gehören auch die Ämter Plessa, Schraden und die Gemeinde Röderland. Die Bürgermeisterin und Standesbeamtin in Personalunion will diesen besonderen Tag allerdings gelassen angehen, schließlich sei auch 2021 ein gutes Jahr für Heiratswillige gewesen. »Bereits der Jahresbeginn mit seinen kalten Wintermonaten Januar und Februar zog viele potenzielle Paare zum Standesamt Elsterwerda. Der Pandemie geschuldet, fanden viele Hochzeitsfeiern anschließend an die Trauzeremonie in einem kleineren Kreis statt. Kaum zog der Frühling in den schönen Schlosspark, nutzten mehrere Paare die warme Jahreszeit, um im historischen Gärtnerhaus, im Schlossensemble, zu heiraten. Begehrt als Trauort war gleichermaßen das Barockschloss mit seinem geschichtserfüllten Goldzimmer. Traditionell beliebt war auch im Jahr 2021 bei sehr vielen Paaren die wunderschöne Fachwerkkirche auf Gut Saathain als Stätte ihrer Vermählung«, so Heinrich. Scheinbar alles Traumorte, an denen nicht nur das Jasagen etwas leichter fallen soll, auch Lokalitäten, die sich längst einen guten Namen bis außerhalb der Landesgrenzen gemacht haben sollen. Heinrich dazu: »Erfreulich waren hierbei die Anmeldungen zur Trauung aus dem sächsischen Umland, darunter aus Hoyerswerda, Dresden und Gröditz, welche sich für ihren besonderen Tag der Eheschließung das Standesamt Elsterwerda auserkoren hatten. So kamen drei Paare direkt aus der sächsischen Landeshauptstadt und genossen die attraktiven Hochzeitslocations vor den Toren des Niederlausitzer Heideparkes. Insgesamt konnten die Standesbeamten 47 Paaren das Ja-Wort abnehmen.« Nun im Jahr 2022 stünde wieder ein besonderes Datum an.

Der 22.02.2022 sei begehrt und bereits von zwei Paaren als fester Wunschtermin registriert. »Das Team der Standesbeamten wird an diesem besonderen Kalendertag im Februar mit allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen und bemüht sein, dem Datum alle Ehre zu machen«, freut sich Heinrich auf die neue Saison und entspanntes Jahr.

