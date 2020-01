Ex-Vize-Weltmeister Kevin Strijbos fährt Masters

2006 und 2007 wurde Kevin Strijbos hinter seinen belgischen Landsleuten Stefan Everts bzw. Steve Ramon jeweils Vize-Weltmeister in der damaligen WM-Top-Klasse MX1. Neben solchen großartigen Erfolgen musste der langjährige Suzuki-Werksfahrer in seiner Karriere aber auch einige von Verletzungen geprägte schwierigen Phasen wegstecken. 2020 will Kevin Strijbos noch einmal durchstarten und neben der Motocross-WM auch das ADAC MX Masters komplett fahren.



Wie bei einer kleinen Pressekonferenz am Rande des Supercross Dortmund jetzt bekanntgegeben wurde, verbündete sich der 34-Jährige in einer Art Joint Venture mit dem Suzuki-Team Johannes Bikes aus Weimar und bestreitet die Weltmeisterschaft als Privatfahrer. Als seine Zielsetzung nannte er für die WM selbstbewusst einen Platz in den Top 10 sowie den Titel in der deutschen Motocross-Vorzeigeserie. Diese beginnt traditionell in Fürstlich Drehna, und zwar in diesem Jahr bereits am 28. und 29. März.



„Wir haben die frohe Kunde vernommen und freuen uns darüber sehr. Es ist für das Zuschauerinteresse immer gut, renommierte Top-Fahrer am Start zu haben. Im vorigen Jahr hat der Este Tanel Leok bei uns den zweiten Masters-Lauf gewonnen und ist in der Tageswertung hinter Jens Getteman Zweiter geworden. Mal sehen, ob Kevin Strijbos das toppen kann. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu“, ist der Vorsitzende des MSC Fürstlich Drehna, Christian Lehmann, gespannt.



Weitere Informationen zum Saisonauftakt des ADAC MX Masters gibt es unter www.msc-fuerstlich-drehna.de sowie www.adac-mx-masters.de.

(PM/MSC Fürstlich Drehna e. V. im ADAC)