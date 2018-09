Einladung zur Schwanen-Serenade

Ablenkung am Steuer - Polizei kontrollierte

Sachsen. Vergangenen Donnerstag hat die Polizei in den Landkreisen Bautzen und Görlitz sehr aufmerksam auf sogenannte „Handy-Verstöße" im Straßenverkehr geachtet. Ziel war es, Kraftfahrer für Gefahren im Straßenverkehr durch Ablenkung zu sensibilisieren. Im Fokus standen insbesondere Personen, die während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand hielten oder gar bedienten. Nicht ohne Grund, auch wenn es noch keine belastbaren Zahlen gibt, wie oft Ablenkung während der Fahrt in den zurückliegenden Monaten zu einem Unfall geführt hat, ist die Gefahr latent hoch. Bei einem Tempo von 50 km/h erzeugt jede Sekunde Unaufmerksamkeit einen „Blindflug" von rund 14 Metern, in denen man nicht oder nur zu spät reagieren kann, wenn plötzlich Kinder auf die Fahrbahn laufen oder vor einem andere Fahrzeuge bremsen. Der Kontrolleinsatz der Streifen stand im Zusammenhang mit der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben". In der Oberlausitz hat die Polizei zwischen 6 und 20 Uhr an 26 Orten temporär den Verkehr kontrolliert. Auf der A 4 setzte die Verkehrspolizei von früh bis spät ein Videomessfahrzeug ein. 77 Beamte waren im Einsatz. Sie überprüften 400 Fahrzeugführer und ihre Wagen. Dabei stellten die Polizisten 115 Ordnungswidrigkeiten fest, darunter 11 Personen, die während der Fahrt mit einem Auto, Bus, Lkw oder Fahrrad ein Mobiltelefon oder ein anderes technisches Gerät in der Hand hielten oder gar bedienten. Auch einen Lkw-Fahrer erwischten die Ordnungshüter. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizeidirektion Görlitz zog insgesamt eine positive Bilanz, über 70 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge und ihrer Lenker verhielten sich vorbildlich.