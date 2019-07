Surfbretter als Unfallursache

• BAB 13 bei Freiwalde: Zwischen Duben und Freiwalde war es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie der Polizei um 1.30 Uhr gemeldet wurde. Offenbar hatten sich vom Dach eines bislang unbekannten Autos während der Fahrt zwei Surfbretter gelöst, denen der Fahrer eines nachfolgenden Pkw BMW nicht mehr ausweichen konnte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand und der Pkw blieb bei etwa 2000 Euro Sachschaden fahrbereit.

Transporter gestohlen

• Königs Wusterhausen: Am Dienstagmorgen ging gegen 1.30 Uhr in der Polizeiinspektion die Meldung der Berliner Polizei ein, dass sich ein gestohlener Transporter auf dem Fluchtweg aus der Bundeshauptstadt im Bereich der Königs Wusterhausener Ortsteile bewegt. Der SPRINTER war per Ortungssystem in Wernsdorf festgestellt worden. Noch während der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde von Zeugen gemeldet, dass das Fahrzeug im Zeesener Kreisverkehr der Karl-Liebknecht-Straße verunfallt war. Der Fahrer war zu Fuß geflüchtet und bisherige Fahndungsmaßnahmen, an denen auch Fährtenhunde und der Polizeihubschrauber beteiligt waren, führten noch nicht zu dessen Ergreifung. Zur Eigentums- und Spurensicherung wurde das Fahrzeug sichergestellt. Weitere Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Per Hubschrauber ins Krankenhaus

• Münchehofe: Rettungskräfte und Polizei wurden am Dienstag kurz vor 10.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Hauptstraße gerufen. Bei dem Zusammenstoß eines Pkw SEAT mit einem VW war der 34-jährige SEAT-Fahrer schwer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die 77-jährige VW-Fahrerin und ihre Beifahrerin hatten Verletzungen erlitten, die in umliegenden Krankenhäusern medizinisch zu versorgen waren. Zur Höhe der Sachschäden liegen bislang keine Informationen vor, jedoch ist erfahrungsgemäß von mehreren tausend Euro auszugehen, da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren.

Einbruch in Gewerberäume

• Golßen: Der Polizei wurde am Montagnachmittag angezeigt, dass am vergangenen Wochenende Einbrecher ihr Unwesen in einem gewerblichen Betrieb an der Luckauer Straße getrieben hatten. Nach dem gewaltsamen Eindringen in ein Büro waren einer ersten Übersicht zufolge Dokumente und Bargeld entwendet worden. Der bislang absehbare Schaden summiert sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt.