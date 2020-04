Glockengeläut und Kerzen

ViaThea und Altstadtfest finden nicht statt

Görlitz. In diesem Jahr wird es in Görlitz weder das ViaThea noch das Altstadtfest geben. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grundlage für diese Entscheidung ist die aktuelle Einschätzung der Lage des Bundes und des Freistaates Sachsen, wonach aufgrund des Coronavirus Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August 2020, das heißt ggf. auch über den August hinaus, nicht stattfinden dürfen. Die durch die Absagen nicht verbrauchten finanziellen Mittel sollen zugunsten der jeweiligen Veranstaltungen auf das Jubiläumsjahr 950-Jahre-Görlitz 2021 übertragen werden. Für verschiedene andere Ereignisse des jährlichen Görlitzer Veranstaltungskalenders in nächster Zeit, wie beispielsweise den Tippelmarkt, versucht die Stadtverwaltung, Lösungen zu finden, um diese auch in diesem Jahr ermöglichen zu können. Warum nicht im September? Die AfD hatte noch vor einigen Tagen den Vorschlag ins Spiel gebracht, das Fest vom letzten Augustwochenende auf das zweite oder dritte Septemberwochenende zu verschieben, um damit der heimischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. „Das traditionelle Altstadtfest ist eines der sicheren umsatzstarken Wochenenden, dass nach Ostern, Pfingsten und Via Thea nicht auch noch ersatzlos gestrichen werden darf. Weiterhin würde die Verschiebung dafür sorgen, dass die Einschulungsfeiern, die oft als große Familienfeste in hiesigen Gasthäusern stattfinden, nicht mit dem Altstadtfest zusammenfallen. Damit wäre dem Gastgewerbe sehr geholfen", so Lutz Jankus, der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Stadtrat Görlitz. Die Stadtverwaltung entschied sich aber dagegen, denn es ist aktuell ungewiss, ob eine Großveranstaltung wie das Altstadtfest im September überhaupt stattfinden kann. Man müsste also Geld und Aufwand in die Vorbereitung eines Festes stecken, bei dem man nicht sicher sein kann, ob es überhaupt durchführbar ist. „Abgesehen vom allgemeinen Besucherumfang, nach dem ViaThea und Altstadtfest auf jeden Fall Großveranstaltungen sind, können wir bei diesen beiden Ereignissen die hygienischen Anforderungen und die für den Infektionsschutz erforderlichen Mindestabstände zwischen den Teilnehmern nicht einhalten. Die Durchführung solcher Großveranstaltungen wird meines Erachtens erst dann wieder möglich sein, wenn es ein wirksames Medikament bzw. einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Mein Kollege Rafal Gronicz und ich sind uns einig, dass das Altstadt- und das Jakuby-Fest in diesem Jahr nicht stattfinden können", sagt Oberbürgermeister Octavian Ursu. Die Stadtverwaltung weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass beispielsweise auch das Münchner Oktoberfest abgesagt wurde, das Ende September und Anfang Oktober stattgefunden hätte. „Daran ist erkennbar, dass eine Verschiebung des Altstadtfestes nicht zielführend ist, da zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar ist, wann überhaupt wieder Massenveranstaltungen stattfinden können. Solange es keinen Impfstoff oder kein passendes Medikament gegen das Coronavirus gibt, müssen Vorsichtsmaßnahmen wie diese getroffen werden. So bedauerlich die Absage des Altstadtfestes ist, oberste Priorität hat der Schutz der Bevölkerung", heißt es aus der Stadtverwaltung.